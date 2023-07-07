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Mert Arduç yeniden Keşan İdmanyurdu'nda
SPOR 07.07.2023, 12:45
Mert Arduç, gelecek sezonda yeniden Keşan İdmanyurdu forması giyecekErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Süper Amatör Lig’de mücadele eden Keşan İdmanyurdu, transfer çalışmalarına devam ediyor.
Keşan İdmanyurdu, iç transferde Mert Arduç ile yaptığı görüşmelerin ardından kendisi ile anlaşarak yeni sezon için sözleşme imzaladı.
Arduç, yeni sezonda tekrar Keşan İdmanyurdu forması giymekten mutlu olacağını belirterek, Kulüp Başkanı Taner Karatepe ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
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