Mersin maratona hazır

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Büyükşehir tarafından düzenlenen ve koşulacak olan ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu’nun Basın Lansmanı’na katıldı.MERSİN (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen lansmana; Başkan Seçer’in yanı sıra, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, sporcular, ulusal ve yerel basın mensupları, Büyükşehir bürokratları ve daire başkanları katılım sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından ‘Herkes Koşar Mersin’e’ sloganıyla düzenlenen ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu’, Dünya Atletizm Birliği tarafından ’Elite Label’ kategorisine alınan ve Türkiye’de bu kategoride yapılan iki maratondan biri olma özelliği taşıyor. 2024 Paris Yaz Olimpiyatları’na katılım için kota almak isteyen sporcular, maratona büyük önem veriyor. Türkiye dahil 25 ülkeden 104’ü yabancı sporcu olmak üzere toplam 1711 sporcunun yarışacağı maraton; 42 kilometre, 10 kilometre, Paten Yarışı ve Halk Koşusu kategorilerinden oluşuyor.

Seçer: “Mersin; coğrfyası, iklimi ve doğası gereği spora uygun bir kent”

5. Uluslararası Mersin Maratonu’nun basın lansmanında konuşan Başkan Seçer, Mersin’in spora uygun bir kent olduğunu belirterek, “Mersin hem coğrafya özellikleri hem iklim yapısı hem de doğası itibarıyla spora uygun bir kent. Özellikle atletizm sporunun da fevkalade yapılabileceği ortamları sunan bir kent. Tarihsel süreç de bu değerlendirmelerimizi doğruluyor. Bu kent eğer Federasyon Başkanı tarafından atletizm kenti olarak değerlendirilebiliyorsa demek ki dolu dolu atletizm geçmişi olan, atletizme çok değerli şampiyonlar, sporcular kazandıran bir kent hüviyetindedir” diye konuştu. Sporun kenti Mersin’de yaşamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Seçer, “Spor elbette bir aktivitedir ama sportif faaliyetler de, müsabakalar da insanları dünyanın dört bir yanından dil, din, mezhep, meşrep ayrımı yapmadan bir araya getiren çok önemli organizasyonlar” dedi.

“Sporcular birer kültür ve barış elçisidir”

Farklı ülkelerden ve şehirlerden yarışmalara katılan sporcuların birer kültür elçisi olduğunu ifade eden Seçer, “Sporcular aslında bir anlamda barış elçileridir. Kültürleri bir yerden bir yere taşıyan kültür elçileridir. Farklı kentlere giderek bir anlamda medeniyetleri buluşturuyorlar. Onun için de sportif faaliyetleri önemsiyoruz. Yerel yönetim olarak bu ve bunun gibi birçok etkinliğin altına da imza atıyoruz. Sadece atletizm alanında değil, birçok spor disiplininde yaptığımız etkinliklerle de anlayışımızı ortaya koyuyoruz” diye konuştu. Spor alanında gerçekleştirdikleri 2. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu ve 15. Tarsus Yarı Maratonu’nu hatırlatan Seçer, “Bütün bunlar az önce ifade ettiğim anlayış içerisinde gerçekleştirilen ve kentimizi dünyaya Türkiye’ye muazzam bir tanıtım imkânı sağlayan etkinlikler” ifadelerini kullandı.

“Tüm Mersin halkını Maratona davet ediyorum”

Maratonun detaylarını paylaşan Seçer, 5. Uluslararası Mersin Maratonu’nun mottosunun “Herkes Koşar Mersin’e” şeklinde olduğundan söz ederek, “10 Aralık Pazar günü 4 farklı kategoride yapacağız. 42 kilometrelik maratonumuzda 20 ülkeden 55’i yabancı olmak üzere 342 sporcumuz var. Yine 10 kilometrelik bir yarışımız var. 13 ülkeden 44’ü 1174 sporcu katılacak. Paten yarışımız var. 2 ülkeden 5’i yabancı sporcu olmak üzere 63 sporcumuz mücadele edecek” dedi. Maratonda, profesyonel yarışların yanı sıra Halk Koşusu kategorisinin de yer alacağını belirten Seçer, Halk Koşusu’na tüm vatandaşları davet etti. Maratona başvuruların devam ettiğini hatırlayan Seçer, “Mersin halkını 10 Aralık’ta saat 11.30’da Özgecan Aslan Meydanı’na davet ediyorum. Ben de katılacağım, Tarsus’ta Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu halk koşusuna da katılmıştım. Parkuru da tamamlamıştık. Çok da keyifli bir koşu olmuştu. Mersinleri ve Mersin dışından gelen yurttaşlarımızı bekliyoruz. Hep beraber halk koşusunu gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.

“Maraton bu yıl ‘Elite Label’ kategorisinde koşulacak”

Maratonun bu yıl ‘Elite Label’ kategorisinde koşulacağının bilgisini veren Seçer, “Parkurun düz ve iklimin ılıman olmasından kaynaklı 2024 Yaz Olimpiyatları’na katılım için sporcuların kota alabileceği, barajı aşabileceklerini düşündüğümüz bir yarış olacak. Nihayetinde parkurun düz olması nedeniyle koşulan yarışlarda iyi dereceler ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda meteoroloji verilerine de baktığımız zaman Cumartesi yağışlı bir havanın ardından Pazar günü Mersin’i güzel ve güneşli bir hava bekliyor. Umarım böyle de olur ve keyifli bir gün geçiririz. Güzel, değerli, önemli sonuçlar elde ettiğimiz yarışlar yaparız” ifadelerine yer verdi.

“Maratonda 1100 personel ve 45 sağlıkçı personel görev alacak”

Para ödülleri hakkında da bilgi veren Seçer, maraton ödüllerinin toplam 94 bin dolar ve Türk sıralaması ödüllerinin de toplam 700 bin TL olduğunu ifade etti. Yarışı bitiren her sporcuya madalya verileceğini kaydeden Seçer, maratonda sağlık alanında alınan tedbirleri de dile getirdi. Seçer, “Bu yarışlarda 1100 personel, 45 sağlıkçı personel görev alacak. Hem Mersin Büyükşehir Belediyemizin personeli hem Emniyet Müdürlüğümüzün, İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün personelleri, görevlileri burada görev alacaklar. Toplamda 3 doktor, 6 fizyoterapist, 36 sağlık personeli, 3 acil sağlık ambulansı, 5 hasta nakil ambulansı ve 6 bisikletli sağlık ekibi görevlendirilecek. Mersin’deki bugüne kadar yapılan yarışlarda böyle bir konsept olmamıştı, bisikletli sağlık ekipleri görevlendirilmemişti ama bu yarışta bunu yapacağız ve bu şekilde bunu da başlatmış olacağız. Son kayıt tarihimiz 6 Aralık’a kadar devam edecek. www. mbbspor. org adresinden kayıt yaptırmak mümkün olacak” dedi.

“Mersin’i dışarıdan değerlendirmek yerine, Mersin’in güzelliklerini ve sinerjisini burada görün”

Maratonun; kentin tanıtımına sunacağı faydadan da söz eden Seçer, “İnsanların, Mersin’i dışarıdan tanımakla değerlendirmek yerine, Mersin’e gelinmesi, herkesin Mersin’e koşması, buraya gelmesi ve Mersin’i, Mersin’in özelliklerini, güzelliklerini ve sinerjisini burada görmesini arzu ediyoruz. 5.’sini yapacağımız Uluslararası Mersin Maraton da bunlara aracılık edecek bir etkinlik” dedi ve emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek, sporculara ve maratona katılım sağlayacak vatandaşlara başarılar diledi.

Çintimar: “Artık Türkiye bir atletizm ülkesidir”

Mersin’in atletizm için önemli şehirlerden birisi olduğunu kaydeden Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, iklim, tesis ve yapısal anlamda Türkiye’de ve dünyada koşulabilecek en iyi merkezlerden birisi olduğunu söyledi. Atletizmin her döneminde Mersin’den bir yıldızın çıktığını vurgulayan Çintimar, “Bu yıldızlardan birisi Nevin Yanıt, birisi Burcu Yüksel ve Ersu Şaşma. Tabi bu saydıklarımla birlikte birçok ismimiz ve değerimiz var ama bunlar şu an hem bizim hem Avrupa’nın hem de dünyanın yıldızı olan sporcularımız. Ersu Şaşma, olimpiyat finalisti ve umarım bu olimpiyatta da hem ülkemize hem de Mersin’e madalyayı kazandıracak” diye konuştu. “Artık Türkiye bir atletizm ülkesidir” diyen Çintimar, “Bu yıl koşulan yol koşulları ve bizim liglerimizde yapılan yarışmalarla birlikte 300 binin üzerinde insanımız yarışmış koşmuş ve koşmaya devam ediyor. Atletizm yılın her gününde koşulan müsabakalarla aralık ayının son haftasında da yarışımız var. Ocak ayının 3’ünde de yarışımız var” diyerek, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının bu organizasyonlara katkı sağladığını söyledi. Mersin Büyükşehir’in de büyük katkılarının olduğunun altını çizen Çintimar, katkı sunan herkese teşekkür etti.

Dünya yıldızları parkura ve organizasyona hayran kaldı

Pazar günü yapılacak olan maratonda koşacak sporcu Ruth Kenet, “İlk defa Mersin’e geliyorum ve burada olmaktan çok mutluyum. Elimden gelen en iyi dereceyle koşmaya çalışacağım Pazar günü” dedi. Yarı maratonda en iyi derecesinin 68 dakika 22 saniye olduğunu kaydeden Kenet, “Pazar günü maratonda bunun daha üzerine çıkmayı hedefliyorum” ifadelerine yer verdi. Mersin’in kendisi için önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden sporcu Ramazan Özdemir, “Yıllardır gelip burada koşuyoruz ve en iyilerin koştuğu illerden birisi” diye konuştu. Mersin’de olimpiyat barajının geçilebilir olduğuna inandığı için bu maratonu tercih ettiğini söyleye Özdemir, çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek katkı sunanlara teşekkür etti. Kenya’dan gelen sporcu Hillary Kipchumba ise, “Mersin’e bu daveti için teşekkür ediyorum. Bu benim Mersin Maratonu’na ikinci gelişim, çok güzel bir parkuru var. İnanıyorum ki Pazar da en iyi derecemi yapacağım. Tüm organizasyon ekibine de teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer ve Federasyon Başkanı Çintimar gazetecilerin sorularını yanıtladı. Lansman, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Başkan Seçer, ayrıca lansman öncesi Federasyon Başkanı Çintimar ile bir araya gelerek yaklaşan maraton hakkında sohbet etti. Görüşme sonrası Çintimar tarafından katkılarından ötürü Başkan Seçer’e hediye takdim edildi.