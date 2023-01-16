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Mersin Gemlik'e potada geçit vermedi

SPOR 16.01.2023, 07:49
Mersin Gemlik'e potada geçit vermedi

Türkiye Erkekler Basketbol Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı (MSK), ligin bir başka güçlü ekiplerinden Akran Gemlik’i ağırladı. Edip Buran Spor salonunda oynanan karşılaşmayı MSK, 83-70’lik skorla kazandı.MERSİN (İGFA) - Karşılaşmanın ilk dakikaları karşılıklı basketler ile başa baş bir mücadele şeklinde geçse de MSK ilk periyodu 22-14 önde tamamladı. Karşılıklı savunmaların güçlendirildiği ikinci periyotta temsilcimiz etkili bir oyun sergiledi ve MSK bu periyodu da 45-32’lik skorla önde tamamladı.

Üçüncü periyotta hücum etkisini artıran MSK, bu periyodu da aradaki farkı 22 sayı artırarak 66-44’lük skorla kapattı. Son periyotta da oyun dengesini sağlam kuran temsilcimiz, konuk ekibin oyunda üstünlük kurma çabasına rağmen sayı avantajını korudu ve karşılaşmayı 83-70’lik skorla noktaladı.

Bu sonuçla temsilcimiz MSK, 15 hafta sonunda 13. galibiyetine ulaşarak yeniden ligin zirvesine yerleşen takım oldu.

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