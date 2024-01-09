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Mersin Büyükşehir ile 2023 yılı sporun yılı oldu

SPOR 09.01.2024, 11:00
Mersin Büyükşehir ile 2023 yılı sporun yılı oldu

Mersin’de diğer senelerde olduğu gibi 2023 yılı da Mersin Büyükşehir Belediyesi ile sporun yılı oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 yılında hayata geçirilen ulusal ve uluslararası organizasyonlar kente bir enerji katarken, kentte spor ile dolu bir yıl geçirilmesi sağlandı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası çaptaki organizasyonlar, verilen spor kursları, milli bayramlarda düzenlenen etkinlikler ve amatör spor kulüplerine destek ile 2023 yılı dolu dolu geçti. Mersin Büyükşehir, her yıl olduğu gibi 2024 yılında da başarılı organizasyonlara imza atmayı sürdürecek.

2023, Büyükşehir’le büyük çaplı sportif organizasyonların yılı oldu

Mersin Büyükşehir tarafından; 10 Haziran 2023’te yapılan ‘Kilikya Ultra Maratonu’, 13-17 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen ‘37. Uluslararası Briç Turnuvası’, 21-24 Eylül 2023 tarihlerindeki ‘10. Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali’, 29 Eylül-1 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘TVF Pro Beach Tour’, 22 Ekim 2023 tarihinde koşulan ‘15. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu’, 12-18 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenen ‘7. Uluslararası Satranç Turnuvası’ ve 10 Aralık 2023 tarihinde koşulan ‘5. Uluslararası Mersin Maratonu’ gibi uluslararası spor faaliyetleri bu yıla damgasını vururken, büyük çaplı uluslararası spor faaliyetleri ile 2023 yılı sportif organizasyonların yılı oldu.

Büyükşehir Belediyesi, her yıl imza attığı ulusal ve uluslararası spor organizasyonları ile Mersin’in spor kenti olma yolunda tarihi ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı ve vatandaşların kente aidiyet duygusunun pekiştirilmesi, uluslararası ve ulusal anlamda katılımcılara şehrin tanıtılmasıyla birlikte spora teşvik etmeyi ve sporu desteklemeyi amaçlıyor.

Ulusal ve yerel spor faaliyetleri kente enerji kattı

Ulusal ve yerel spor faaliyetlerine her yıl olduğu gibi 2023 yılında da büyük önem veren Büyükşehir;  23 Nisan Şenlikleri, Türkiye Olimpiyat Komitesi Projesi, 19 Mayıs Şenlikleri, TFF Şenlik Ligi, Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlarda Dereceye Girmiş Sporcu ve Antrenörlerin Ödüllendirilmesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı Fındıkpınarı Futbol Turnuvası, Kleopatra Bisiklet Festivali, Çevre Koruma Haftası Etkinlikleri, Ba-Balık Balık Tutma Yarışması, 30 Ağustos Zafer Bayramı Spor Şenlikleri, Avrupa Hareketlilik Haftası, Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Katkı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Birimler Arası Spor Şenlikleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Şenlikleri, Yamaç Paraşütü, Yüzde 100 Cumhuriyet Yüzde 100 Spor Projesi ve Sporbüs gibi ulusal ve yerel spor faaliyetleri kente hareket kattı.

Büyükşehir’in spor kurslarından 2023 yılında toplam 3 bin 959 kişi faydalandı

Mersin Büyükşehir tarafından aktif olarak verilen spor kursları 2023 yılında da devam etti.  Kurslar sayesinde Büyükşehir her yaştan vatandaşa eğitim vererek, onları spora kazandırma ve aktif yaşam içerisinde sağlıklı bir birey olarak bulunmalarını sağlamayı amaçlıyor. Mersin Büyükşehir tarafından devam eden basketbol, jimnastik, futbol, okçuluk, tenis, voleybol, tekvando, fiziki yeterlilik ve yaz döneminde yapılan yüzme kursları ile 2023 yılında toplam 3 bin 959 kişiye kurs verildi.

Büyükşehir bu yıl da Fiziki Yeterlilik Kursları ile öğrencilerin yanında olmayı sürdürdü

Büyükşehir tarafından her sene olduğu gibi bu sene de BESYO, POMEM, PMYO, Bekçilik ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) alanlarındaki yerleştirme sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz fiziki yeterlilik kurs hizmetleri sunuldu. Fiziki Yeterlilik Kurslarıyla, öğrencilerin belirtilen okulların fiziki yeterlilik sınavlarına hazırlanması için gerekli kuvvet, dayanıklılık, kondisyon ve çabukluk antrenmanlarının yanında, girecekleri sınavlardaki koordinasyon parkurları da hazırlanarak kursiyerler destekleniyor.

Sabah sporu ile 2023’te de ‘Harekete Devam’

‘Harekete Devam’ sloganıyla Büyükşehir Belediyesi’nin uzman eğitmenleri eşliğinde yıllardır devam eden ücretsiz sabah sporu hizmeti, 2023’de de verildi. Söz konusu projede spora katılan vatandaşların ruhen ve bedenen yaşam kalitelerinin artırılması amaçlanıyor. 5 noktada devam eden sabah sporu ile vatandaşlara belirlenen günlerde Büyükşehir’in uzman sağlık ekipleri tarafından tansiyon, şeker ve kilo gibi konularda sağlık taramaları da yapılıyor.

Amatör spor kulüplerine destek, her yıl olduğu gibi bu yıl da devam etti

Kentteki Amatör Spor Kulüpleri’ni de desteklemeyi sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni sporcular yetişmesine katkı sağlamak amacıyla her yıl düzenli olarak amatör spor kulüplerine destek veriyor. Büyükşehir ayrıca Mersin’de ikamet eden ve yurt içi ile yurt dışı spor müsabakalarında üstün başarı gösteren sporcu ve antrenörleri de her yıl düzenli olarak ödüllendiriyor. Büyükşehir, Amatör Spor Kulüplerine Ayni ve Nakdi Katkı ile 2023 yılında toplam 7 milyon 470 bin lira katkıda bulundu.

Büyükşehir’in aydınlık yüzleri, ‘Kır Çiçekleri’

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in göreve gelir gelmez hayata geçirdiği ‘Kır Çiçekleri Projesi’ ile de kırsal bölgelerde yaşayan ve sportif alanda yetenekli olan kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla Büyükşehir bünyesinde oluşturulan sporcu yetiştirme merkezinde kız çocuklarının eğitim-öğretim ve sportif faaliyetleri sürdürülüyor. Başkan Vahap Seçer’in, kız çocuklarına ve spora verdiği değer ve önemle ortaya çıkan Kır Çiçekleri projesi kapsamında yetişen spora yetenekli kız çocukları, başarıdan başarıya koşuyor.

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