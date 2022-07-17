Meral Akşener 'Filenin Sultanları'nı tribünden izledi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile mücadelesini tribünden izledi.ANKARA (İGFA) - Ankara Kapalı Spor Salonunda, Sırbistan Kadın Voleybol takımıyla karşılaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, mücadeleyi 3-0 kaybederek, turnuvayı dördüncü sırada tamamladı.

Salondaki karşılaşmayı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte tribünden izleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Yensenizde, yenilseniz de gönlümüz hep sizde kızlar" paylaşımında bulundu.

Akşener, "Yine gurur kaynağımız oldunuz..." başlığıyla yaptığı paylaşımında, "Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile birlikte Filenin Sultanları’nın yanındaydık. Yenseniz de yenilseniz de gönlümüz hep sizde kızlar!" ifadelerine yer verdi.

https://twitter.com/meral_aksener/status/1548671920882782209