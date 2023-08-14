Memduh Büyükkılıç'tan Kayserispor'a tam destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mondi Home Kayserispor’un Trendyol Süper Lig açılış haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maç öncesi Kayserispor taraftarı ile omuz omuza yürüyüş gerçekleştirdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her sezon olduğu gibi yeni sezonda da Mondi Home Kayserispor’a desteğini sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni sezonun ilk maçı öncesinde ve maçta taraftarları ve takımı yalnız bırakmadı.

Büyükkılıç, Mondi Home Kayserispor’un Trendyol Süper Lig açılış haftasında Galatasaray ile karşılaşacağı maç öncesi Kayserispor taraftarının düzenlediği yürüyüşe katıldı.

Takıma ve taraftara desteğini her sezon daha güçlü şekilde hissettiren Başkan Büyükkılıç, Alparslan Parkı’nda taraftarlarca coşkuyla karşılandı. Burada taraftara üçlü çektiren Büyükkılıç, Alpaslan Parkı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar Kayserispor taraftarı ile omuz omuza yürüdü.

Yürüyüşte meşale yakarak taraftarın coşkusuna ortak olan Başkan Büyükkılıç, “Kayserispor aşkıyla herkes ayağa Ligin ilk maçı öncesinde gençlerimize eşlik ederek binlerce Kayserispor taraftarımızla birlikte Alparslan Parkı’ndan başlayarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdük” dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından maç saatinde RHG Enertürk Enerji Stadyumu’na geçen Büyükkılıç, Mondi Home Kayserispor-Galatasaray karılaşmasını TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte heyecanla takip etti.