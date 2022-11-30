Son Dakika

Memduh Büyükkılıç'tan amatöre 14 milyonluk destek

SPOR 30.11.2022, 09:45
Memduh Büyükkılıç'tan amatöre 14 milyonluk destek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’ne katıldı. Toplamda 1 milyon TL’lik spor malzemesi dağıtan Başkan Büyükkılıç, “Sporda ‘her zaman varız’ diyoruz ve amatör sporumuza desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törene Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Yukatel Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, daire başkanları, amatör spor kulüpleri başkanları ve sporcular katıldı.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’miz bir ticaret ve endüstri merkezidir. Bunun yanında kendisini her alanda geliştiren, insanların aradığı her şeyi bulan anlayış içerisinde ve en önemlisi büyükşehirlerin konforunu yaşatıp, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir hizmet anlayışıyla sizlere layık oluyoruz. 16 ilçe belediye başkanımızla ağabey kardeş mantığı içerisinde spor camiamıza hizmet etmeye özen gösterdiğimizi vurgulamak istiyorum” dedi.

Kayseri’nin sporun merkezi olma yolunda çalıştıklarını vurgu yapan Büyükkılıç, “Elbette Kayserispor’umuz da bizim bir markamızdır. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Profesyonel sporun yanında aslolan altyapıyı oluşturacak olan amatör spordaki çalışmalarımız ve hizmetlerimizdir. Bu yönüyle amatör spora destek vermeyi çok önemsiyoruz. Mutlu başkanımızla da uyum kültürü içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“SPOR ETKİNLİKLERİ İLE MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞIYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, spor etkinlikleri ile milyonlarca kişiye ulaştıklarının altını çizerek, “Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. marifetiyle Kayseri’mizin her bölgesinde hizmetlerimizi sürdürürken, sporda da çeşitliliği esas alarak tüm insanların beklentilerine cevap verecek bir yaklaşım sergilediğimizi buradan paylaşmak istiyorum. Bu yönde de milyonlarca kişiye ulaştığımızı, değişik spor çalışmalarıyla mutlaka insana dokunduğumuzu, bunun onurunu, gururunu taşıdığımızı belirtiyor, Spor A.Ş.’mize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“SPORDA ‘HER ZAMAN VARIZ’ DİYORUZ”

Kayseri’yi sporun ve sporcunun merkezi haline getirmek için gayret gösterdiklerini söyleyerek, şöyle konuştu:

“Kırsalda özellikle her beldede, her mahallede mutlaka bir sahamız, spor alanında salonumuz var. Yüksek İrtifa Merkezi’mizi de hayata geçirmek suretiyle sporun ve sporcunun merkezi haline geliyoruz. Sırf bu sene 20 takımın, yurt içinden ve yurt dışından, kamp yaptığını ifade ediyorum. Şuanda 2 tane olan sahaya 6 tane daha ilave edip, yüzme havuzumuzu, çok amaçlı spor salonunu yapma aşamasında olduğumuzu belirterek, Kayseri’yi sporun ve sporcunun merkezi yapıyoruz. Geçenlerde Atlı Cirit Şampiyonası’nı izledik, Kayseri’yi ata sporunun merkezi haline getiriyoruz. Yüzme, tenis, atletizm konusunda çalışmaların yanı sıra yarı maraton ile Kayseri’miz kendisinden söz ettirdi. Basketbol, voleybol veya diğer salon sporlarında ‘her zaman varız’ diyoruz ve amatör sporumuza desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz.”

Erciyes Kayak Merkezi’nin de kış sezonuna hazır olduğunu belirten Büyükkılıç, orada öğrencileri ve kayak severleri yetiştirmek adına Spor A.Ş.’nin etkinliklerini de hatırlattı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal ise “Büyükşehir Belediye Başkanımızın söz verdiği, 350 bin TL’den 1 milyon liraya çıkardığı malzeme dağıtımı için burada bulunmaktayız. 135 bin sporcumuz olan, 65 branşta 7 bin faal futbolcu, 35 bin lisanslı sporcu ile 180 bin kişilik en büyük sivil toplum örgütüyüz. Bu katkıyı veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.

Tören kapsamında, Kayseri’deki amatör spor kulüplerine 1 milyon TL tutarında 4 bin 400 adet tişört, şort ve çorabın yer aldığı antrenman takımı, 110 adet dört numara futbol topu, bin 450 adet beş numara futbol topu dağıtımı yapıldı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 15 34
2. Rizespor 14 25
3. Pendikspor 14 25
4. Keçiörengücü 14 25
5. Boluspor 14 25
6. Samsunspor 14 24
7. Manisa FK 14 23
8. Bodrumspor 14 22
9. Bandırmaspor 14 21
10. Sakaryaspor 15 19
11. Altay 14 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 14 16
15. Erzurumspor 14 14
16. Altınordu 14 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 14 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4