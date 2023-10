Melik Ramisoğlu merak edilenleri cevapladı... 200 milyon ve Bursaspor!

Son dönemde adı Bursaspor ile anılan iş insanı Melik Ramisoğlu merak edilenleri cevapladı. Özellikle 200 milyon konusu ve Bursaspor sevdası tartışılan Ramisoğlu “Bursaspor’a 200 milyonu getireceğim” diyerek iddiasını tazeledi.BURSA (İGFA) - Son dönemde Bursaspor’a başkan adaylığıyla gündeme gelen iş insanı Melik Ramisoğlu merak edilenleri cevaplarken, özellikle 200 milyon konusuna değindi. 200 milyon lirayı Bursaspor’a hibe edeceğini söyleyen Ramisoğlu “İnsan sevdiğine bir şey verirken karşılık bekler mi” diye sordu.

Öncelikle sizi biraz tanıyabilirmiyiz?

Melik Ramisoğlu İstanbul merkezli, Bursa, Ege ve Yurt Dışında birçok yatırımı olan bir iş insanıdır. İyi bir aile babasıdır. Özellikle Bursa’ya yapacağımız yatırımları uzun zamandır planladığımız inşaatların başlangıcını veriyoruz. Ben sanılanın aksine uzun zamandır Bursa’da ikamet ediyorum. Hem İstanbul hem de Bursa’da uzun süredir yatırımlardan kaynaklı yoğun mesai harcıyorum. Bu sebeple de Bursa’nın bende önemi büyük.

Bursa ve Bursaspor ile ilgi ve alakanız nereden geliyor?

Bursa hem iş yaptığım hem de birçok akrabamın yaşadığı bir kent. Nilüfer bölgesinde yatırımlarım var ve kısa zaman içerisinde Bursa’ya kazandıracağımız birçok proje var. Uzun yıllardır iş kaynaklı Bursa’ya gelip, gider ve sürekli olarak yaşantımın bir kısmını burada geçiriyorum. Bundan kaynaklıda Bursaspor, Atatürk Stadyumu yıllarından beri hep desteklediğim ve sürekli olarak takip ettiğim kulüp. Türkiye’nin 5. Şampiyonu ve Anadolu Devriminin mimarı. Özellikle son yıllarda yönetimsel hatalar takımı bu duruma itse de içimizde ki sevgiyi bitirememiştir.

Bir dönem Akhisar ile adınız anıldı orada ki durum tam olarak neydi?

Akhisar’da arkadaşım başkan olmuştu ve destek istemişti bende kendisine, taraftara destek olduğum için yönetime yazdılar. Anadolu takımlarına destek olmak isterim her zaman ancak bu her takıma has bir durum değil. Orada da yatırımlarım var ancak derdim bu değil. Orada ki bağım tamamen budur.

Bursaspor’a neden karşılıksız 200 milyon gibi bir rakam vereceksiniz? Bundan ciddi anlamda beklentiniz ne?

Ben karşılıksız vermiyorum ki…

Bir insan ailesine, sevdiğine bir şey verdiğinde karşılık bekler mi? Sosyal medyada çok fazla yazıldı, çizildi “Kesin reklamını yapacak, kesin bir çıkarı var” soruyorum buradan bende 200 milyon gibi bir rakama reklam yapmak istesem nerelerde yapabilirim? 200 milyon ile adımı nerelere yazdırabilirim? Neden böyle bir derdim olsun ki? Diyorlar ki kesin çıkarı var. Yahu 200 milyon veren birisinin nereden, nasıl bir çıkarı olabilir? Evet Bursaspor çok büyük bir marka ve bırakın başkanlığını, çaycısı olsan da reklamın oluyor. Ben Bursaspor ismini bir yerlere getirirken, o da bizim ismimizi göklere çıkarıyor. 200 milyon bunun için aslında hiçbir şey. Ancak imkanlarım bu ve ben bunu taahhüt edebiliyorum. Bizim derdimiz yalan, dolan ile iş yapmak değil. Yapacağımızı iletmek ve varsa beraber hareket edebileceğimiz, bu oluşumda Bursaspor’a verdiğini geri almadan taşın altına elini koyacaklar buyursunlar birlikte bu takımı hak ettiği yere çıkaralım.

Bursaspor’un transfer tahtası kapalı ve uzun vadede 1,2 milyar borcu var bu anlamda neler düşünüyorsunuz?

Günümüz şartlarında 1,2 milyar çok büyük bir rakam değil, ancak bir kişinin de verebileceği bir rakam değil. Biz zamanında 200 milyon kaynak sağlıyoruz dediğimizde o tahta 45 milyon civarına açılıyordu. O dönemde olsaydı ve biz gelseydik şimdi Bursaspor’un tahta derdi olmayacaktı. Kaldı ki hala böyle bir derdi yok. Biz geldiğimizde Bursaspor’un tahtası açılacak. Bursaspor’un borcu şehir istese 1 saatte kapanır. Ancak şehrin böyle bir isteği yok belli ki. Biz bu borcu uzun vadede kapatırız ancak gelir, gelmez borcu sıfırlamak gibi bir hayalimiz söz konusu değil.

İddialı bir şekilde tahtayı açacağınızı ve Bursaspor’un tahta sorunu olmayacağını söylüyorsunuz. Bunu nasıl başaracaksınız?

Tahta konusunda halledilmeyecek bir durum yok. Evet yüklü miktarda borç söz konusu ancak bunu zamana yayarak ödeyeceğiz. Biz zaten tahta da olan bütün futbolcularla ilk aday olduğumuzda tamamına yakınıyla görüştük. Ödemeler yapılıp, tahta açılacak. Hala daha söylüyorum. Göreve geldiğimizde tahta açılacak ve transfer yapılacak. Mevcut yönetime de söyledik yetki verin tahtayı açalım size diye. Hatta bununla alakalı bize gün, saat verildi. Evrak verilecekti ancak avukat yok dendi, şu gün dendi işin sonunda Başkan Recep Günay “Siz sosyal medyada benimle alakalı yazılar yazmışsınız” tarzında yaklaştı ve bu konuda bize yetki vermedi. Yoksa biz yönetimde olmamamıza rağmen bunu yapacaktık.

İstanbul’da işlerinizin ağırlığı fakat Bursaspor ciddi mesai isteyen bir durum Bursa’ya yerleşecekmisiniz?

Zaten benim en başında söylediğim gibi bir ayağım Bursa’da. Özellikle kısa zamanda iş hacmimin büyük kısmı buraya gelecek. O sebeple zaten var olan düzenim var ve bu düzenimi sürdüreceğim.

Yönetim kurulu konusunda nasıl adımlar attınız? Taraftar ve camiayı heyecanlandıracak bir yönetim olacak mı?

Taraftar ve camiayı heyecanlandıracak isimler elbette olacak. İlk girişimimizde çok kişi destek oldu ancak yönetime hep birilerini sokmak istediler. Bizde kendilerine “Verilecek her kuruş Bursaspor’a bağış olacak. Bu şartlarda geliyorsanız buyrun” dedik ama çok ciddi birkaç kişi dışında adım atan olmadı. Şimdilerde ise Bursa’nın önemli yatırımcı, sanayicileriyle görüşmelerim oldu. Yönetime katkı sağlayacak isimler olacak.

Bursaspor’un bulunduğu konum itibari ile gelir elde etmesi mümkün görünmüyor. Bu açıdan kurumsal firmalar ve ulusal markalarla görüşmeniz var mı? Yakın zamanda sponsor açısından farklılık olacak mı?

Ulusal ve uluslararası markalarla görüşmelerimiz oldu. Sponsorluk anlamında çok büyük firmalardan olurumuzu aldık. Otomotiv sektöründe ciddi yatırımları olan birisiyim ve bu anlamda dev bir otomotiv firması ile de görüştüm. Onların da sponsorluğu olacak. Biz bu taşın altına bedenimizi koyarken isteğimiz elbette ki bütün şehir kenetlensin. Biz bunu başaracağız.

Tüzük gereği başkan olamıyorsunuz. Burada gölge başkan formülü mü izlenecek?

Gölge başkan, ekip lideri gibi terimler değil. Başkan sıfatını ortadan kaldırıp güvenilir isimlerle yönetim oluşturacağız. Bursaspor’un önünü açmak adına ne gerekiyorsa yapacağız. Bu anlamda öncelikle mayıs ayında bir kongre var. Mayıs ayına kadar karar alınmaz ve Mayıs ayında biz bu kongreye gidecek olursak Bursaspor’un o gün durumu ne olursa, olsun biz taahhüdümüzü yerine getireceğiz.

Son olarak şehire bir mesajınız var mı?

Şehirden önce yönetime bir mesajım var. İçinde bulunduğunuz durumu görüyoruz. Bu duruma siz getirmediniz bu kulübü evet ama ileriye siz götürüyorsunuz. İleride sizden sonra gelecekler de “Bu duruma biz getirmedik” demesin diye gereğini yapın. Şehire ise mesajım biz kapı, kapı para istemek için gezmeyeceğiz. Kapılara bayrak asılsın diye kapı, kapı bayrak dağıtacağız. Şehrin küskün, bıkkın esnafına tek, tek ulaşıp küllenen Bursaspor sevdasını alevlendireceğiz. Çarşı’da, Pazar’da Bursaspor konuşulsun diye her şeyi yapacağız. Köy, kasaba nerede okul, ulaşılamayan köy varsa ulaşıp Bursaspor sevdasını aşılayacağız. Bugüne kadar herkes bir söz verdi tutmadı ancak biz tutacağız. Birleşerek Bursaspor’u hak ettiği yere çıkaracağız. Bu uğurda ben Melik Ramisoğlu ve ekibim ne gerekiyorsa yapacağız. Hala daha birileri çıkıp “Ben Bursaspor başkanlığına adayım” diyorsa eğer emin olun Bursaspor daha bitmedi, bitirilemedi. Size söz bitiremeyecekler…