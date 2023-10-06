Meksikalı yıldız ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu
Manisa Büyükşehir Belediyespor’un Meksikalı yıldızı Pako Cruz, kariyer rekoru kırdığı 35 sayılık performansı ve ürettiği 35 verimlilik puanı sonrasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu ve ilk haftanın en iyi 5’ine seçildi.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanları, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 1. Haftasında Bahçeşehir Koleji’ni nefes kesen maçta 90-88 mağlup etti.
Meksikalı yıldız isim Pako Cruz da 21’i ilk yarıda olmak üzere attığı 35 sayı ile kariyer rekorunu kırdı. 16’da 12 gibi yüksek bir şut yüzdesiyle oynayan Cruz, istatistiklerine 5 asist ve 3 ribaund da ekledi.
Cruz, ortaya koyduğu performansla BSL’deki ilk haftanın en iyi 5’ine seçildi.
Pako Cruz ayrıca, ilk hafta ürettiği 35 verimlik puanıyla da ilk haftanın en değerli oyuncusu oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|21
|2. Galatasaray
|7
|19
|3. A.Demirspor
|8
|15
|4. Trabzonspor
|8
|13
|5. Beşiktaş
|7
|13
|6. Kasımpasa
|7
|12
|7. Hatayspor
|7
|11
|8. Rizespor
|7
|11
|9. Kayserispor
|7
|10
|10. Alanyaspor
|8
|10
|11. Antalyaspor
|7
|9
|12. Konyaspor
|7
|9
|13. Sivasspor
|7
|7
|14. Ankaragücü
|7
|6
|15. Karagümrük
|8
|6
|16. Gaziantep FK
|7
|6
|17. Pendikspor
|7
|4
|18. Başakşehir
|7
|4
|19. İstanbulspor
|6
|2
|20. Samsunspor
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|7
|18
|2. Kocaelispor
|8
|18
|3. Bandırmaspor
|7
|15
|4. Bodrumspor
|7
|14
|5. Manisa FK
|7
|12
|6. Ahlatçı Çorum FK
|7
|12
|7. Keçiörengücü
|7
|11
|8. Göztepe
|7
|11
|9. Gençlerbirliği
|7
|11
|10. Erzurumspor
|8
|9
|11. Şanlıurfaspor
|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
|14. Boluspor
|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
|8. Newcastle
|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
|12. Nottingham Forest
|7
|8
|13. Fulham
|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
|15. Wolves
|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Atletico Madrid
|7
|16
|5. Real Sociedad
|8
|15
|6. Athletic Bilbao
|8
|14
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|8
|3