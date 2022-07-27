Meksikalı skorer 'Pako Cruz' Manisa'nın potasında!

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Meksikalı skorer Pako Cruz’u kadrosuna kattı.MANİSA (İGFA) - 2022-2023 sezonu kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Manisa BBSK, yeni sezon öncesi transfer hamlesine devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, daha önce ülkemizde Afyon Belediye ve Tofaş’ta mücadele eden Meksikalı Skorer Pako Cruz’u kadrosuna kattı.

1989 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki tecrübeli oyuncu, point guard (1) ve shooting guard (2) pozisyonlarında görev yapmaktadır.

PAKO CRUZ KİMDİR?

Basketbola ülkesi Meksika’da başlayan Pako Cruz, 2007 yılında Amerika’nın New Orleans şehrinde gerçekleştirilen Adidas Basketbol Kampına katıldı. 2009-2010 Sezonunda Western Nebraska Community College’de oynayan Pako, 2010-2011 sezonu öncesinde Wyoming Üniversitesi’ne katılarak 2 sezon Amerikan Kolej Basketbol Ligi’nde (NCAA) Wyoming adına mücadele verdi. 2012-2013 Sezonu öncesinde ülkesine geri dönen Pako Cruz, 2 sezon Meksika’da oynadıktan sonra 2014-2015 sezonunda Arjantin deneyimi yaşadı.



2022-2023 sezonunda Tofaş’a transfer olan Pako Cruz, sezonu 13 sayı ve 4.1 asist ortalamaları ile tamamladı.



2013 Yılından bu yana ülkesi Meksika A Milli Takımı’nda da forma giyen Pako Cruz, 2017 yılında bronz madalya kazandıkları FIBA Americup’ta 16.8 sayı-3 ribaund-3.2 asist ortalamasıyla organizasyonun en skorer dördüncü oyuncusu olmuştu.

FIBA 2019 Dünya Kupası elemelerinde 5 maçta 20 sayı-4 ribaund-2.4 ortalamalarıyla mücadele eden Pako, son olarak FIBA 2020 AmeriCup elemelerinde 18 sayı-4.5 ribaund-4 asist-2 top çalma ortalamalarına imza atmıştı.