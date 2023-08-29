Mehmet Şengeldi’den üst düzey bireysel performans

Bursa’nın başarılı teknik adamlarından Mehmet Şengeldi, bireysel antrenmanlarla yetenekli sporcuların yeteneklerini perçinliyor. Şengeldi, futbolcu adaylarının kariyerlerine de yön çiziyor.BURSA (İGFA) - Profesyonel ve amatör liglerde çalıştığı ekiplere sayısız kere şampiyonluk yaşatan ve başarıdan başarıya koşan teknik direktör Mehmet Şengeldi, tecrübelerini başarılı sporcularla bireysel olarak paylaşmak için kolları sıvadı.

MENTAL GELİŞİM DE SAĞLIYOR

Takımlarında önemli aktör haline gelen sporcularla birebir çalışmalar gerçekleştirerek kişisel performanslarını geliştiren Şengeldi aynı zamanda oyuncuların mental anlamda da gelişimlerine önemli katkılar sağlıyor.

ÜST LİGLERE ÇIKACAKLAR

Hüdavengidar Dikkaldırım, Beyazıtspor, Şükraniyespor ve Altınsaban Tesisleri’nde şehrin doğusundan batısına kadar sayısız sporcu ile çalışan Mehmet Şengeldi amacının başta Bursa olmak üzere Türk futboluna imza atacak futbolcuları kazandırmak olduğunu ifade ederken, “ Her şeyin başı çalışmaktan geçiyor. Takımlarında meslektaşlarımdan önemli kazanımlar elde eden sporcularımızla gerçekleştirdiğimiz bireysel çalışmalarla yetenekleri bir üst seviyeye çıkıyor. Aileleri de bu gelişimden memnun. Kendilerinin üst liglerde mücadele edeceklerine şahitlik etmek bizim için bir gurur” diye konuştu.

MEYVELER TOPLANIYOR

Yaklaşık 10 aydır çalışmalarını sürdürdüğü Mehmet Şengeldi Bireysel Akademi’de mevkiye özel çalışmaların meyvelerini vermeye başladığını aktaran tecrübeli teknik adam, “2 öğrencimiz Karacabey Belediyespor Akademi’ye, 2 öğrencimiz Hüdavendigar Dikkaldırımspor Kulübü’ne, 1 öğrencimiz BAL ekiplerinden Mustafakemalpaşaspor’a, 1 öğrencimiz Bursaspor’a, 1 öğrencimiz Aydın Efelerspor Akademi’ye ve 1 öğrencimiz de Sivasspor Akademi’ye transfer oldu” ifadelerini kullandı.

KARİYER PLANLAMALARI

Akademinin amacına dair değerlendirmelerde bulunan Şengeldi, “Kulüplerde takım çalışmalarındaki kısa antrenman süresindeki yoğunluk sebebi ile bire bir özel çalışma ve eksik yönlerin giderilme imkanı olmuyor.

Bizler ise bunu baz alıp demo yaparak maksimum 4 kişilik özel derslerde görüp koyduğumuz teşhisin düzenli, bilinçli ve çok tekrar ederek tedavisini sağlıyoruz. Ayrıca futbolcu adaylarımızın gelecek kariyer planlamalarına da direkt ve endirekt olarak katkı sağlıyoruz.

Tüm bunların yanı sıra spor psikolojisi uzmanı ve diyetisyen in bulunduğu çözüm ortaklarımız ilede sporcularımızın gelişimlerini değer katıyoruz” dedi.