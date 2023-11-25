Mehmet Sekmen'den Erzurumspor'a moral ziyareti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurumspor’u ziyaret ederek, futbolculara moral verdi.ERZURUM (İGFA) - Erzurumspor Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Teknik Direktör Hakan Kutlu ve futbolcularla öğle yemeğinde bir araya gelen Başkan Mehmet Sekmen, futbolculara hitap ederek, “Kulüp Başkanımız, hocamız, teknik heyetimiz ve yönetimimizle birlikte emsalsiz ve eşine ender rastlanır bir azim ve kararlılıkla her türlü zorluğa karşı 1. Lig’de onurlu bir mücadele örneği sergiliyoruz. Altyapımızdan takviye ettiğimiz Erzurumlu gençlerimiz ve siz tecrübe yumağı olan ağabeyleriyle birlikte milyon dolarlık takımlara karşı fair play ruhuyla çok güzel maçlara imza atıyoruz.

Dün olduğu gibi bugün de yanınızdayım. Armamıza olan tutkumuzla Mavi Beyazlı camiamıza olan desteğimiz 10 yıldır devam ediyor ve devam da edecek… İnşallah ligdeki başarı grafiğimizi artırmaya ve sporseverlere keyif seyri yüksek maçlar izlettirmeye devam edeceğiz” dedi. Kulüp Başkanı Ahmet Dal da, “Sayın Başkanımızın destekleriyle Mavi Beyazlı camia olarak 10 yılda Dünya’da eşine ender rastlanır başarılara imza attık. Sayın Başkanımızın futbola, Erzurumspor’umuza olan tutkusu bizlere de ayrı bir heyecan ve çalışma azmimize de ayrı bir şevk katıyor. Onursal Başkanımıza kulübümüze olan desteklerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.