MBB'nin şampiyon voleybolcuları yemekte ağırlandı

Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve iş adamı Hüseyin Şenay, geride kalan hafta Çanakkale’de düzenlenen 2. Lige terfi müsabakalarında şampiyon olan ve TVF Kadınlar 2. Ligi’ne yükselen Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımını yemekte ağırladı. Özkasap ve Şenay, tamamen altyapı kadrosuyla elde edilen bu başarıdan dolayı Manisa BBSK yönetimi, teknik heyet ve takımı tebrik etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ve iş adamı Hüseyin Şenay, Şenaylar Petrol’de düzenlenen yemekte Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon olarak TVF 2. Ligine yükselen voleybol takımını ağırladı. Manisa BBSK Kulüp Başkanı Bora Çaylan, Voleybol Branş Sorumlusu Metin Memiş, yönetim kurulu üyeleri Ali Caner Vatansever, Engin Altun ve Ersoy Arslan da yemekte yer aldı.

Tekirdağ’da düzenlenen ilk etap maçlarını kayıpsız atlatan devamında Çanakkale’de gerçekleştirilen 2. Lige Terfi Müsabakalarında karşılaştığı iki takımı da yenerek şampiyon olan takımın Manisa’da mutluluk yarattığını belirten Özkasap ve Şenay, 2. Lige yükselen takımı tebrik etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa BBSK yönetimi işbirliğinde şehre önemli başarıların kazandırıldığını ifade eden Özkasap ve Şenay, önümüzdeki sezonda filenin sultanlarına başarılar diledi.