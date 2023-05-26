Masa tenisinde Muğlalı sporculardan büyük başarı
Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Yıldızlar Ferdi İl Birinciliği müsabakasına damga vurdu.MUĞLA (İGFA) - 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde Muğla Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Yıldızlar Ferdi İl Birinciliği müsabakasında Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Erkeklerde birinciliği ve ikinciliği, kadınlarda birinciliği ve üçüncülüğü, çiftlerde de ikincilik ve üçüncülüğü kazanarak büyük başarının altına imza attı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Mehmet Erdem Demirtaş, Can Kızılkaya, Defne Su Öztürk, Melek Dursun, Selin Sarıkaya, Bertan Demir, Ufuk Çiftçi Antrenörleri Hıdır Ay eşliğinde Yıldızlar Ferdi İl Birinciliği müsabakasına damga vurdu.
30 Erkek, 11 kadın sporcunun katıldığı turnuvada Erkeklerde Mehmet Erdem Demirtaş şampiyon, Can Kızılkaya 2’inci Oldu. Kadınlarda Defne Su Öztürk Şampiyon, Melek Dursun 3’üncüoldu. Çiftler Kategorisinde ise Selin Sarıkaya ve Bertan Demir 2’inci, Defne Su Öztürk ve Ufuk Çiftçi 3’üncü oldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|33
|79
|2. Fenerbahçe
|33
|74
|3. Beşiktaş
|34
|74
|4. A.Demirspor
|33
|63
|5. Başakşehir
|33
|53
|6. Trabzonspor
|33
|51
|7. Konyaspor
|33
|49
|8. Kayserispor
|33
|49
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|33
|44
|10. Alanyaspor
|34
|41
|11. Kasımpaşa
|33
|40
|12. Ankaragücü
|33
|39
|13. Antalyaspor
|33
|38
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|34
|37
|15. İstanbulspor
|33
|35
|16. Giresunspor
|33
|34
|17. Ümraniye
|33
|27
|18. Gaziantep FK
|33
|25
|19. Hatayspor
|33
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|36
|78
|2. Rizespor
|36
|68
|3. Pendikspor
|36
|67
|4. Bodrumspor
|36
|62
|5. Sakaryaspor
|36
|62
|6. Eyüpspor
|36
|62
|7. Göztepe
|36
|60
|8. Manisa FK
|36
|56
|9. Keçiörengücü
|36
|56
|10. Bandırmaspor
|36
|55
|11. Boluspor
|36
|52
|12. Altay
|36
|40
|13. Erzurumspor
|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
|38
|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|89
|2. Arsenal
|37
|81
|3. M. United
|37
|72
|4. Newcastle
|37
|70
|5. Liverpool
|37
|66
|6. Brighton
|37
|62
|7. Aston Villa
|37
|58
|8. Tottenham
|37
|57
|9. Brentford
|37
|56
|10. Fulham
|37
|52
|11. Crystal Palace
|37
|44
|12. Chelsea
|37
|43
|13. Wolves
|37
|41
|14. West Ham United
|37
|40
|15. Bournemouth
|37
|39
|16. Nottingham Forest
|37
|37
|17. Everton
|37
|33
|18. Leicester City
|37
|31
|19. Leeds United
|37
|31
|20. Southampton
|37
|24
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|36
|85
|2. Real Madrid
|36
|74
|3. Atletico Madrid
|36
|73
|4. Real Sociedad
|36
|68
|5. Villarreal
|36
|63
|6. Real Betis
|36
|56
|7. Osasuna
|36
|50
|8. Athletic Bilbao
|36
|50
|9. Girona
|36
|49
|10. Sevilla
|36
|49
|11. Mallorca
|36
|47
|12. Rayo Vallecano
|36
|46
|13. Valencia
|36
|40
|14. Celta Vigo
|36
|40
|15. Almeria
|36
|39
|16. Getafe
|36
|38
|17. Cadiz
|36
|38
|18. Real Valladolid
|36
|38
|19. Espanyol
|36
|35
|20. Elche
|36
|21