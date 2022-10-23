Masa tenisinde minikler bölge yarışması Aydın Didim'de yapıldı

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu faaliyet programında yer alan minikler bölge takım ve ferdi yarışmaları Aydın'ın Didim ilçesine yapıldı.AYDIN (İGFA) - Didim Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası ülke genelinde Adana, Amasya, Zonguldak illeri ile Didim’de olmak üzere 4 farklı şehirde gerçekleştirildi.

Didim İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ufuk Kurucu, Didim’de Ege ve Akdeniz bölgelerinden 12 bayan, 7 erkek takımı katıldığını, ilk 2 gün takım maçları sonrasında ferdi müsabakaları yapılacağını söyledi. Kurucu, burada dereceye giren sporcu ve takımların ikinci yarıyılda Ocak ayından sonra Türkiye Şampiyonası'na katılacağını belirtti.

Yapılan turnuvada dereceye giren takımların ödül törenine ise Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci katıldı.

KADIN SIRALAMA 1 Manisa Soup Zafer GSK (Manisa)

2. Aydın Basah Koleji (Aydın)

3. Aydin Ase (Aydın)

4. Isportes GSK (ISPARTA)

ERKEK SIRALAMA 1. Selçuklu Beleatinge Spa (A) (Konya)

2. Aydın Başak Koloji (Aydın)

3. Muğla Büyükşehir Belediyespor (Muğla)

4. Atsper (A) (Antalya)