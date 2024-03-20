Marmaris'te sezon Ege Rallisi'yle başlıyor

Türkiye Ulusal Ralli Şampiyonası 2. Ayağı Ege Rallisi; 22 - 24 Mart tarihleri arasında Marmaris’te gerçekleştirilecek.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen ve asfalt zeminde koşulacakolan Marmaris Ege Rallisi, 22 Mart Cuma saat 18:00’de Marmaris Atatürk Meydanı’nda törenle başlayacak, İçmeler Pazaryeri’nde düzenlenecek seyirci özel etabıyla devam edecek.

Yarış ekipleri 23 Mart Cumartesi günü; 3 etaptan oluşan ve İçmeler, Bördübet, Selimiye rotasını içeren turu tamamlayarak servis alanına dönecekler. Aynı tur, öğleden sonra bir kez daha tekrarlanarak, saat 16:28’de Karayolları servis alanında sona erecek. Yarış ekipleri, etkinliğin son günü24 Mart Pazar günüde Akyaka, Kıran ve Akbük tarafından etapları birer kez geçecek. Saat 14:00’ten itibaren Marmaris Atatürk Meydanı’nda yer alan podyumda düzenlenecek ödül töreni ile Ege Rallisi sona erecek.

ŞAMPİYON YAZICI BASIN MENSUPLARINA RALLİ HEYECANI YAŞATTI

Dört kez Türkiye Ralli Şampiyonu olan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED)Onursal Başkanı ve Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Dünya Motor Sporları Konseyi Üyesi Cumhur İttifakı Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan YazıcıEge Rallisi öncesi Marmaris Basın Mensuplarıyla, ralli test sürüşü yaptı.

Cesaretli gazetecilerin co pilot olarak katıldığı ve büyük heyecan yaşadığı, yaklaşık 2 kilometrelik ormaniçi yolda off road ralli sonrası Yazıcı yaptığı açıklamada, “Basın mensuplarına bir heyecan yaşatmak istedim.Çünkü onlar da bu seçim sürecinde 60 gündür stres yüklü, devamlı siyasetçileri takip ediyorlar. Hem onlar için keyifli zaman olsun istedim. Hem önümüzdeki günlerde yapılacak Ege Rallisi öncesinde, “Bir yarışı çekiyorlar, haber yapıyorlar ama yarışçılar neler yaşıyor?” yaptıklarını tam bilsinler istedim. Benim için de güzel bir farklılık oldu. İnşallah yarışlar güzel geçer ve Dünya Ralli Şampiyonasını yine yeniden, Marmaris’e getirebiliriz” diye konuştu.