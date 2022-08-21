Marmara'da uçtan uca geçen heyecan dolu yarış

TAYK – Eker Olympos Regatta yelken yarışında Tirilye Koy İçi Etabı’nın grup liderleri belli oldu.BURSA (İGFA) - 20 teknenin ve 200’ün üzerinde yelkencinin katılımıyla yapılan “TAYK – Eker Olympos Regatta” yelken yarışının ilk iki etabı tamamlandı.

TAYK – Eker Olympos Regatta 2022 kapsamında; 19 Ağustos akşamı Moda Deniz Kulübü açıklarında verildi. Yelken keyfini zirveye çıkaran güçlü rüzgârlar eşliğinde yarışa başlayan takımlar, akşam boyunca zorlu deniz koşullarına göğüs gererek Bursa'nın Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi sahiline ulaştı.

Tirilye’de gerçekleşen üçgen rotalı koy içi yarışı birincileri ve first finish yapan tekneler belli oldu.

“Rüzgarı Yakala” mottosuyla yapılan yarışın ilk etabını en hızlı şekilde kat eden tekne, 00:47:43 saatlik derecesiyle EKER 40 olurken, Tirilye'de gerçekleşen Koy İçi Yarışları'nda da yelkenciler dereceye girmek için yoğun bir çaba sarf etti.

İzleyenlerin, seyir zevki yüksek anlara tanık olduğu ikinci etabın kategori liderleri IRC 0: EKER GRUBU - EKER 40, IRC I: AKPA KIMYA - AKPA CHEMICALS, IRC II: AKKIM KIMYA - CHEESE V IRC III: OZAY SAILING TEAM - ELECTRON oldu.

YELKENCİLER MANGAL PARTİSİNDE BULUŞTU

Yelkenciler Tirilye Koy İçi Yarışları’nın ardından geleneksel Eker Mangal Partisi'nde bir araya geldi. Takımların, yarışlarla ilgili değerlendirme yapma fırsatı bulduğu mangal partisinde aynı zamanda ilk iki etabın liderlerine ödülleri takdim edildi.

TAYK – Eker Olympos Regatta 2022’nin, Tirilye – İstanbul arasında yapılacak son etabı ise bugün büyük bir heyecana sahne olacak.

Yarışın genel klasman birincisi ve kategori birincileri, bugünkü etabın tamamlanması ardından açıklanacak.