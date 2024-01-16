Mardinli kızlar bölge şampiyonu oldu

Batman'da düzenlenen Masa Tenisi Müsabakalarına katılan Mardin Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Kızlar kategorisinde masa tenisi takımı bölge şampiyonu oldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün 2023-2024 Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Masa Tenisi Grup müsabakalarında çekişmeli maçlara sahne oldu. 9 Mayıs Spor Salonunda yapılan müsabakalara Batman’ın yanı sıra 10 ilden 20 kız ve erkek takımları katıldı. Turnuvada tüm rakiplerini yenen Mardin Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Kızlar masa tenisi takımı bölge şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Mardin Anadolu İmam Hatip Lisesi Genç Kızlar masa tenisi takımı sporcusu Meryem Fidan turnuvanın en başarılı sporcusu olarak göze çarptı.

Mardin Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Münir Çim, elde edilen şampiyonluk Türkiye şampiyonasının yolunu açtığını söyledi. Şampiyon olan öğrencilerini tebrik eden Çim, "Takımın bu başarısı, okulun spor alanındaki prestijini ve motivasyonunu artırdı. Öğrencilerimle gurur duyuyorum. Bu müsabakalar, genç sporcuların azmini, yeteneklerini ve sporcular arası dostlukları sergileme fırsatı oldu. Katılımcı okullar ve sporcular, uzun süren hazırlık süreçlerinin ardından sergiledikleri performansla herkesi büyüledi. Masa tenisi sporunun gelişimine katkıda bulunarak, genç yetenekleri keşfetme ve onları teşvik etme açısından büyük önem taşıyan bu müsabakalar, geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için önemli bir platform oldu." dedi.

Okul idarecilerinden Murat Akbuga ise, "Mardin'de Masa tenisi, popülaritesini artırdığına dikkat çekerek şunları söyledi” Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin bu başarısı hepimizi gururlandırdı. Okul Sporları Masa Tenisi Gençler-Yıldızlar Müsabakaları, genç sporcuların yeteneklerini sergilemeleri ve sporla iç içe bir hayat sürmeleri için mükemmel bir ortam sağlandı. Bu etkinlik, gençlerin sporla büyümeleri, sağlıklı yaşam biçimlerini benimsemeleri ve takım ruhu ile disiplin gibi değerleri öğrenmeleri için önemli bir adım oldu. Başarının mimarlarından olan öğrencilerimiz Melek Fidan, Meryem Fidan ve Deniz Kurşat öğrencilerimi tebrik ediyor ve dersleriyle beraber başarılarının devamını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu