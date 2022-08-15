Mardin’de geleceğin futbol yıldızları yetişiyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen yaz spor okullarına katılan 120 öğrenci geleceğin yıldızları olarak yetişiyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın destekleri açılan kursa katılan 8-13 ve 14-17 yaş Aralığında 120 sporcu Mardin Büyükşehir belediyesi Antrenörü Faris Çalbay eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Kamor Millet bahçesinde bulunan spor komleksinde hafta sonu düzenlenen ilçeler arası futbol müsabakaları büyük ilgi görüyor. Mardin Büyükşehir belediyesi futbol okulu ile Ömerli futbol yaz okulu ile yapılan maçlarda genç sporcular hünerlerini sahaya yansıttı. Dostluk havasında geçen maçlara sporcuların aileleri de büyük destek veriyor.

Valimizin desteği ile Mardin’de geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında düzenlenen yaz spor okullarına 120 öğrenci katıldığını belirten Mardin Büyükşehir belediyesi Antrenörü Faris Çalbay, Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile Büyükşehir Genel Sekreterimiz Sayın Murat Süzen’in büyük destekleri ile açılan yaz spor okullarında geleceğin sporcularını yetiştirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Geçen yıl olmak üzere bu yılda yaz spor futbol okullarına büyük ilgi gösterildiğini ifade eden Çalbay,” Bu yıl 8-13 ve 14-17 yaş arasında 120 çocuğumuza spor eğitimi veriyoruz. Bu kurslara katılan çocuklarda büyük bir gelişim gösteriyor. Bu da çocuklarımızın okul hayatında ve sosyal hayatlarında daha başarılı kılıyor. Futbol kurslarımızda İlçeler arasında futbol müsabakaları düzenliyoruz. Bu hafta Ömerli yaz spor okulunu misafir ettik.

Ömerli Antrenörü Şükrü Yiğiter, bizi kırmayıp gençleri getirdiği için teşekkür ederim. Çocuklarımızın gelişimi ve eğlenmesi açısında bizim için çok önemlidir. Bizi sevindiren taraf bütün velilerimizin sporcularımızın yanında olmasını görmek ayrıca memnun etti.

Gençlerimizin geleceği ve gelişimi için her zaman Mardin’in gençlerine kucak açmaya devam ediyoruz. Bizlere bu imkânları sağlayan Mardin Büyükşehir belediye Başkan vekilimiz ve Mardin Valimiz Sayın Mahmut Demirtaş’a ve Mardin Büyükşehir Belediye Genel Sekreterimiz Sayın Murat Süzen’e gençlerimize bu imkânları sağladıkları için teşekkür ediyorum.”şeklinde açıklamalarda bulundu.