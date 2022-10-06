Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ‘Amatör Spor Haftası’ açılışına katıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ‘Amatör Spor Haftası’ etkinlikleri açılış programına katıldı.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde her yıl 3-9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ‘Amatör Spor Haftası’ açılış programı Vali Demirtaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Park’ında düzenlenen törene; Vali Demirtaş’ın yanı sıra Artuklu Kaymakamı Mesut Tabakcıoğlu, Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Necmettin Nas, şube müdürleri, amatör spor kulüp temsilcileri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, halk oyunları gösterisiyle devam etti.

Programda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Amatör Spor Haftasının Mardin’e hayırlı olması temennisinde bulunarak sporun en önemli özelliğinin birliği, beraberliği ve kardeşliği pekiştirmesi olduğunu söyledi.

Mardin’de yapılan yatırımları görmenin kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Vali Demirtaş, “Son 20 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Spor ve Gençlik Bakanlığımızın çok ciddi katkılarının olduğunu görüyorum. Özellikle Mardin’imizin her tarafında gençlik merkezleri, kadın merkezleri, kapalı spor salonları ve yüzme havuzlarının yapıldığını görmek beni ziyadesiyle çok mutlu etmektedir.” dedi.

Gençler için her şeyi yapmaya hazır olduklarının altını çizen Vali Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Büyükşehir Belediyemiz ile Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün yaz spor okullarındaki çalışmalarında yaklaşık 10 bin öğrencimizi kapalı spor salonlarında, yüzme havuzlarında ve tenis kortlarında görmek bizleri mutlu etti. Spor ve Gençlik Bakanlığımızın amatör spor kulüplerine yaklaşık 1 Milyon 200 bin lira civarında bir yardımının olduğunu görüyoruz. Spor ve Gençlik Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz son 2 yılda amatör spor kulüplerine 5 Milyon civarında katkıda bulunduk. Gençlerimiz için her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Son yıllarda uluslararası ve ülke içerisindeki müsabakalarda dereceye girenleri görünce daha mutlu oluyoruz ve heyecanımız artıyor. İnşallah bundan sonra yardımlarımız devam edecektir.”

Gençlik ve Spor Müdürü Beytullah Birlik’te yaptığı konuşmasında Vali Demirtaş’a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Vali Demirtaş, karate, taekwondo ve jimnastik gösterilerini bir süre seyrettikten sonra beraberindekilerle spor alanlarını tek tek dolaşarak genç sporcularla bir araya geldi.

Etkinlik, farklı branşlardaki gösterilerin ardından sona erdi.