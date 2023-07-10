Mardin Valisi Demirtaş milli sporcularla buluştu

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Türkiye Kick Boks Şampiyonasında başarı elde ederek Milli takıma seçilen sporculara madalya ve başarı belgelerini takdim etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle yeni Artuklu Spor Salonu'nda Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonasındaki müsabakalarda dereceye giren sporcular madalya ve başarı belgelerini düzenlenen törenle Vali Mahmut Demirtaş’ın elinden aldı.

Vali Demirtaş, kıyasıya süren müsabakaları Federasyon Başkanı Salim Kayıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik ile birlikte bir süre izledi.

Vali Demirtaş, yaptığı konuşmasında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve sporcuları kadim şehir Mardin’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek “Organizasyonun burada düzenlenmesinde başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere spor bakanımıza, federasyon başkanımıza ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Çok centilmence bir sporun yapılmış olması bizleri çok mutlu ediyor.” dedi.

Vali Demirtaş, ardından kategorilerinde başarı göstererek ilk üçe giren ve milli takıma seçilen sporculara madalya ve başarı belgelerini takdim etti.