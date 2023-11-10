Mardin'e yeni stadyum için sözleşme imzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yatırım programına alınan Mardin Şehir Stadyumu için Proje Sözleşmesi imzalandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Şehir Stadyumı FIFA standartlarına, modern ve yaşayan tesis normlarına uygun olarak projelendirilecek. Stadyumda bireysel spor branşları için en az 10 adet antrenman ve eğitim salonu, 15 adet soyunma odası, toplantı salonları, kapalı tribün, doğal çim zemin, 500 araç kapasiteli otopark kapasiteye sahip olacak. Stadyum projesinin 21 Aralık 2023 tarihinde tamamlanarak 2024 Ocak ayında ihalesinin yapılması planlanıyor.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Vali Tuncay Akkoyun; "Buradaki amaç gençlerimizin, vatandaşlarımızın spor imkanlarından faydalanmalarını sağlayacak yeterli ve güvenli tesisleri hayata geçirmek olduğunu söyledi. Bu tesisler sayesinde gençlerimiz, sporcularımız ulusal ve uluslararası düzeyde büyük başarılar elde edeceğini ifade eden Vali Akkoyun", Tesislerle birlikte başarılarımız artacaktır.Mardin Stadyumu’nun şehrimize kazandırılması nedeniyle, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak’a, Hemşehrimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof.Dr. Vedat Işıkhan’a ve Milletvekillerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Şehrimize Hayırlı Olsun…” ifadelerini kullandı.