Mardin'deki polis atletizmde Balkan Şampiyonu

Mardin Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru milli sporcu Gökhan Uluman İzmir’de düzenlenen Master Balkan Atletizm Şampiyonasında 100 metre 4. ve 4×100 metre bayrak yarışında Balkan şampiyonu oldu.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Balkan Atletizm Şampiyonasında Türkiye’ye altın madalya kazandıran milli sporcu polis polis memuru Gökhan Uluman 2024 yılında Master Salon Atletizm Şampiyonası ve Avrupa Master Salon Atletizm Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek.

Mardin Atletizm Spor Kulübü Başkanı Mehmet Münir Cura; Mardin Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Milli sporcu Gökhan Uluman İzmir’de düzenlenen Master Balkan Atletizm Şampiyonasında 100 metre 4. ve 4×100 metre bayrak yarışında Balkan şampiyonu olduğunu söyledi.

Milli sporcumuzla gurur duyduklarını belirten Cura,” Milli sporcumuz Gökhan Uluman 2024 sezonunda Mardin Atletizm Spor Kulübünü başarıyla temsil edecektir. Kulübümüz ve İlimiz için önemli bir değer ve başarı katacaktır” dedi.