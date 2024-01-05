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Mardin'de erdemli sporcular yetişecek

SPOR 05.01.2024, 12:21
Mardin'de erdemli sporcular yetişecek

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun kurum ziyaretleri kapsamında Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret etti. Vali Akkoyun; “spor ile birlikte gençlerimize ahlaklı ve erdemli olmayı öğreteceğiz” dedi.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ziyaretinde il Müdürü Beytullah Birlik, Mardin’de yürütülen Gençlik ve Spor Çalışmaları, Gençlik Hizmetleri, Spor Tesisleri, Projeler, Yurt Hizmetleri, Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler hakkında Vali Akkoyun’a bilgi verdi.

“İMKANI VE ATMOSFERİ OLUŞTURURSAK BAŞARI KAÇINILMAZ OLUR”

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ziyaretinde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkemizde devam eden değişim, dönüşüm ve gelişimin yaşandığı Türkiye Yüzyılında önemli gelişmelerin gerçekleştiği alanlardan birinin de gençlik hizmetleri ve spor olduğunu kaydetti.

Ülkemizde son 20 yılda tesisleşme, antrenör ve lisanslı sporcuların artması, spor kulüpleri, okul sporları ve birçok alanda yaşanan gelişmelerin geçmişe nazaran kıyaslanmayacak derece arttığını vurgulayan Vali Akkoyun, bununla birlikte uluslararası anlanda büyük başarılar kazanıldığını ifade etti.

Spor tesislerinde görev alan yönetici ve antrenörlerin gayretli ve bilinçli olmasının önemine değinen Vali Akkoyun, başarı için uygun ortam ve atmosferi oluşturduğumuzda başarının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“AHLAKLI VE ERDEMLİ SPORCULAR YETİŞTİRMELİYİZ”

Ülkemizde son yıllarda uluslararası alanda başarılı sporcular yetiştiğini, dünya şampiyonluklarında adından söz ettirecek dereceler alındığını kaydeden Vali/Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Akkoyun, spor ile birlikte gençlerimize ahlaklı ve erdemli olmayı öğrettiklerini vurguladı.

Vali Akkoyun şöyle konuştu; “Çocuklarımızın, gençlerimizin başarılı olmasının yanında ülkesine, milletine ve ailesine faydalı olacak bireyler olması gerekiyor. Önemli olan sporcularımızın başarı ile birlikte ahlak, erdem, vatan sevgisi ve bayrak sevgisi bilincinde olmalarıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi toplumumuzun değerleri ile uyumlu, milli bilinç sahibi ve şuurlu yetiştireceğiz. Mardin’imiz gençlik ve spor alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Hem iyi tesis ve antrenörlerimiz var hem de yetenekli sporcularımız var. Gençlerimizin ve sporcularımızın ulusal ve uluslararası alanda başarılı olması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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