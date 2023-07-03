Mardin Atletizm Spor Kulübü 3 takımla Süper Lig'de

Mardin Atletizm Spor Kulübü Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından organize edilen en üst Ligler olan Türkiye Kros Süper ligi ve Puanlı Atletizm Büyük Kadınlar ve Erkeklerde Türkiye Süper liginde mücadele edecek.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin Atletizm Spor kulübü başkanı eski Balkan Şampiyonu Mehmet Münir Cura; yaptığı açıklamada 15. yılımıza çok önemli başarılar elde etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu süreçte alt yapıda bölge şampiyonluğu takım ve ferdi yarışmalarda sporcularımız toplamda 785 madalya kazandıklarını belirten Cura," Uluslararası alanda dereceye giren sporcuları Türk atletizmine kazandırarak alt yapıda önemli başarılar elde ederek sporcu yetiştirmeye devam edeceğiz "dedi.

Mardin Atletizm Spor Kulübü Atletizm branşında söz sahibi olmuş birçok kulüp ile birlikte 15 yıldır Aralıksız 1.lig ve SÜPER liglerde mücadele verdiklerini ifade eden Cura," Mardin ilimizi ve Güneydoğu Anadolu Bölgemizi başarılı bir şekilde temsil etmekteyiz. Bu süreçte birçok belediye ve kurumsal kulüpler Atletizm şubesini kapatmalarına rağmen halen Kulübümüz kurumsal bir güce sahip olmamasına rağmen Süper ligde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Enka Spor kulübü gibi köklü kulüpler ile birlikte Türk Atletizmi’nin Lokomotifi olmuş bu alanda Marka kulüp olduğunu 15. yılında kanıtlamıştır.

Her dönemde liglere katılım sağlayarak örnek bir kulüp olduk. Kulübümüz kadınlar kros Süper liginin yapıldığı Mart ayında 8.sırada tamamlayarak ligde kalmayı başardık. 2023 sezonu son yarışmaları olan Puanlı atletizm Süper ligi büyük kadınlar ve büyük erkeklerde, transfer dönemi Ekim 2022 tarihinde başlamış Süper lige kulüp yönetimimiz olarak sporcu transferi ve anlaşmaları bütçe imkânları yetersiz olması nedeniyle transferler yapılamadı. Kulübümüzün alt yapısında yetişen atletlerimiz Süper ligde Mardin ilimizi temsil edeceğiz. Sezonun ilk yarışması 4-5 Temmuz 2023 tarihleri arasında İzmir’de yapılacak.

2023 sezon sonuna doğru gelirken Kulübümüze destek sağlayan Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mardin Valimiz Sayın Mahmut Demirta’a, Mardin Artuklu Halk Eğitim Müdürü Sayın Ufuk Çete’ye desteklerinden ötürü Mardin Atletizm Spor Kulübü yönetim kurulumuz adına teşekkür ederiz"şeklinde açıklamada bulundu.