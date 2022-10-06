Mardin 1969 Spor Şırnak İdman Yurdu'nu konuk ediyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Mardin 1969 Spor ligin ikinci haftasında 9 Ekim Pazar günü Şırnak İdman Yurdu'nu konuk edecek.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

BAL'da ilk hafta maçında Batman 52 Belediye Spor'u deplasmanda 2-1 yenen Kırmızı lacivertli takım 9 Ekim Pazar günü saat 14.00'da 21 Kasım Şehir Stadı'nda Şırnak İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.

Bu maçın hazırlıklarını deneyimli çalıştırıcı Cevdet Uzunköprü gözetiminde sürdüren Mardin 1969 Sporlu futbolcuların performansı teknik heyeti sevindirse de Uzunköprü oyuncularına taktiksel idmanda sürekli uyarılarda bulunarak maça daha iyi hazırlanmalarını istedi.

Şampiyonluk için takım kurduklarını ifade eden teknik direktör Cevdet Uzunköprü, "Mardin takımına sahip çıkmalı. Pazar günü Şırnak İdman Yurdu'nu konuk edeceğiz. Bu maçta taraftarımız tribünleri doldurarak 90 dakika boyunca takımına destek vermeli. Mardin 1969 Spor'un yeri üst liglerdir. İnşallah şehir olarak kilitlenerek bu takımı el birliğiyle üst liglere taşıyacağız" dedi.