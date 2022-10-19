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Mardin 1969 Spor'da Çınar maçı hazırlıkları start aldı

SPOR 19.10.2022, 12:02
Mardin 1969 Spor'da Çınar maçı hazırlıkları start aldı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1.Grup 4'üncü hafta maçında Mardin 1969 Spor  Çınar Belediye ile karşılaşıyor. Kırmızı- lacivertli takım bu maçın hazırlıklarına başladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGF)
Mardin 1969 Spor bugün yaptığı antrenmanla BAL 1. Grup 4. haftasında karşılaşacağı Çınar Belediye maçı hazırlıklarına startı verdi. ,

Ligin 4. haftasında sahasında Çınar Belediye ile  karşılaşacak olan Mardin 1969 Spor, 21 Kasım Şehir Stadı'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Cevdet Uzunköprü gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas oyunlarıyla devam etti.Kırmızı- lacivertliler son bölümde dar alanda çift kale maçlar yaptı. Mardin 1969 Spor  hazırlıklarını bugün yapacağı antrenman ile sürdürecek.

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