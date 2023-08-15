Mardin 1947 Sağlık'tan Bağış'a ziyaret

Mardin 1947 Sağlık Spor Kulüp Başkanı Mehmet Pekince, Ak Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdar Bağış'ı ziyaret etti.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Ziyaret esnasında Mardin Sağlık Spor faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren 1947 Sağlık Spor Başkanı Mehmet Pekince, gençleri spora kazandırmak için Artuklu İlçe Başkanı Serdar Bağış'tan destek istedi.

Ziyaret esnasında Sağlık Spor'un elde ettiği başarılar hakkında bilgi veren 1947 Sağlık Spor Başkanı Mehmet Pekince," Sağlık Spor olarak bugüne kadar hem Türkiye'de hemde uluslararası alanda bir çok başarıya imza attıklarını söyledi.

Daha önce atletizimde Balkan şampiyonluğunu elde ettiklerini ifade eden Pekince," Hentbolda süper ligde mücadele verdik.Judo da bölge 2.ciligi elde ettik. Türkiye şampiyonasında miniklerde takım olarak Türkiye 4.cüsü olduk. İmkan verilirse gençlerimiz daha da büyük başarılar elde edebilir"dedi.

İmkansızlıklar yüzünden şu anda amatör ligde devam ettiklerini belirten Pekince,"Ak Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın. spora ve gençlere verdiği önemi biliyoruz. Sağolsun Serdar başkanımızdan spora olan ilgisi gençlere verdiği önemi biliyoruz.Bu konuda gençlere sahip çıkmak adına kendisinden desteklerini bekliyoruz"şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Artuklu İlçe Başkanı Serdar Bağış ise, Mardin 1947 Sağlık Spor'un geçmişteki başarılarından ge gençlere sahip çıkmalarından dolayı kendilerini takdir ettiğini söyledi. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ak Parti Hükümetimiz olarak her zaman sporun gelişmesi için yatırımlara hız vermistir. Ayrıca gençlerimi spora teşvik etmek için de bugün her ilçemizde spor tesisleri gençlik merkezleri kurulmuş ve gençlerimize hizmet vermektedir. Gerek amatör olsun gerek üst liglerde olsun sporcularımıza desteklerimiz sürmektedir. Mardin Sağlık Sporun yeniden sportif faaliyetlerini sürdürmek ve gençlere sahip çıkmak için gereken maddi manevi desteklerimizi göstereceğiz"diye konuştu.

Daha sonra Mardin 1947 Sağlık Spor kulübü başkanı Mehmet Pekince Artuklu İlçe Başkanı Serdar Bağış'a kulüp forması,atkı ve flama hediye etti.