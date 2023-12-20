Marcus Denmon yeniden TOFAŞ'ta

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde play-in eleme turu oynamaya hazırlanan TOFAŞ Basketbol Takımı, kadrosuna bir takviye gerçekleştirdi. Mavi Yeşilliler, daha öncede de formasını giydiği Birleşik Amerikalı skorer oyuncu Marcus Denmon ile anlaşma sağladı.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2023-2024 sezonunun kalan bölümü için kadrosunu kısa oyuncu transferiyle güçlendirdi.

Mavi Yeşilliler, son olarak Çin’in Anhui Wenyi takımında oynayan ve daha önce 2013-2014 sezonunda da formasını giydiği eski oyuncusu Marcus Denmon ile yeniden anlaşma sağladı. Ülkemize TOFAŞ formasıyla giriş yapan ardından İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gaziantep Basketbol ve Aliağa Petkimspor’da da görev yapan Birleşik Amerikalı oyuncu, 2017-2018 sezonunda ise Panathinaikos ile Euroleague deneyimi yaşadı.

2022-2023 Sezonunu bir diğer Yunanistan ekibi Peristeri’de geçiren ve burada Yunanistan Ligi’nde 32 maçta 16 sayı (%42 üçlük)-2.4 ribaund-2.5 asist; Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde 9 maçta 13 sayı (%34 üçlük); 1.2 ribaund-2.1 asist ortalamalarını sergileyen Marcus Denmon, 2023-2024 sezonu öncesinde tekrardan Çin’e dönerek Anhui Wenyi kadrosuna katılmıştı.

1990 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki Marcus Denmon, oyun kurucu (1) ve şutör gard (2) pozisyonlarında yapmaktadır.