Marcus Denmon sağlık kontrolünden geçti

TOFAŞ Basketbol Takımı’nın yeni transferleri Marcus Denmon, Bursa’ya gelerek kulübün sağlık sponsoru Medicana Bursa Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ’ın kadrosuna kattığı Birleşik Amerikalı skorer oyuncu Marcus Denmon Mavi-Yeşilli takıma katılmak üzere Bursa’ya geldi.

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda daha önce 2013-2014 sezonunda da forma giyen Denmon, kulübün sağlık sponsoru Bursa Medicana Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçerken, oyuncunun kardiyoloji, dahiliye, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve göz bölümlerinde gerçekleştirilen tetkiklerinde herhangi bir soruna rastlanmadı.

1990 doğumlu ve 1.91 cm boyundaki Marcus Denmon, oyun kurucu (1) ve şutör gard (2) pozisyonlarında yapmaktadır.