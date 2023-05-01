İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenleyeceği, Cumhuriyet’in 100. yılında koşulacak Maratonizmir’e rekor bağış bekleniyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir’i spor kenti haline getirme hedefiyle düzenlenen Maratonizmir’in dördüncüsü 7 Mayıs'ta koşulacak. 20 ülkeden 30 elit atlet ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların katılımıyla Cumhuriyet’in 100. yılında koşulacak Maratonizmir, bu sene de Türkiye’nin en hızlı parkuru rekorunu yenilemeyi hedefliyor.

Önceki yıl Adım Adım ile yapılan işbirliği kapsamında sporculara sivil toplum kuruluşları için koşup bağış yapabilme olanağı tanınmıştı. 2022 yılında toplam 4 milyon TL bağış toplanırken, yetkililer bu yıl yüksek katılımdan dolayı rekor bir bağış beklendiğini belirtti.

Maratonizmir’in bir yandan sportif bir organizasyon, diğer yandan sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, “Her dönem ilklerin şehri olmayı başaran güzel kentimiz, Maratonizmir sayesinde toplumsal bir hareketin de öncülüğünü yapıyor. Sürdürülebilir bir dünya için koşulacak Maratonizmir'in sıfır atık hedefine ulaşırken, birçok sivil toplum kuruluşuna destek zemini sağlaması önemli bir misyon olarak ön plana çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer’in İzmir için belirlediği spor, kültür, eğitim ve sanat vizyonuyla adım adım ilerliyor ve İzmir’i geleceğe taşıyoruz” dedi.

Büyük yarış büyük sponsorları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Atletizm Federasyonu ve World Athletics paydaşlığında Road Label statüsünde düzenlenen Maratonizmir’in bu seneki sponsorları Avek Otomotiv, Decathlon, İzenerji, İzmirli ve Züber.