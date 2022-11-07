Maratoncular Manisa'ya dereceyle döndü

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un maratoncuları Ahmet Bayram ve Şükran Güneş Bayar, hafta sonu iki farklı şehirde yarıştı. İstanbul Avrasya Maratonunda koşan Bayram, yaş kategorisinde 2. olurken, Ankara'da düzenlenen "Bilkent Yol Koşusu’nda" mücadele eden Bayar da kadınlarda genel klasmanda 2. olmayı başardı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor’un maratoncuları Ahmet Bayram ve Şükran Güneş Bayar, hafta sonu katıldıkları maratonlarda yeşil-beyazlı kulübü başarıyla temsil etti.

44'üncüsü düzenlenen İstanbul Avrasya Maratonu’nda yarışan Ahmet Bayram, rakiplerini geride bıraktı.

Azmi ve hırsıyla Bayram, yaş kategorisinde 2. olmayı başardı. Yeşil- beyazlı kulübün diğer maratoncusu Şükran Güneş Bayar da, Ankara’da bu yıl ilk kez düzenlenen "Bilkent Yol Koşusu’nda" yarıştı. Bayar’da kadınlarda genel klasmanda 2. olarak madalyayla Manisa’ya döndü. Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, de yeşil-beyazlı kulübün sporcularını kutlayarak başarılarının devamını diledi.