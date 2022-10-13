Manisa’nın 'Basketbol Gençler Ligi' mesaisi başlıyor

2022-2023 sezonunda Basketbol Gençler Ligi’nde de (BGL) mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor İzmir Bahçeşehir Koleji de lig maçları için gün saymaya başladı. Yeşil-beyazlı gençler ilk maçında 15 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da Tarık Almış Spor Salonu’nda TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya gelecek.MANİSA (İGFA) - Potanın Tarzanlarının Basketbol Süper Ligi’ne (BSL) yükselmesinin ardından Basketbol Gençler Ligi (BGL) için de yoğun mesai harcandı. Sezon başında ilk olarak Bahçeşehir Koleji İzmir Şubesi ile işbirliği anlaşması imzalandı.

Ligde, Manisa Büyükşehir Belediyespor İzmir Bahçeşehir Koleji olarak mücadele edecek olan takım ilk maçına 15 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da TED Ankara Kolejliler ile Büyükşehir Belediyesi Tarık Almış Spor Salonu’nda karşılaşacak.

Bu arada yeşil-beyazlı gençler için yeni sezon öncesi medya günü de düzenlendi.

Medya gününde A Takım Genel Menajeri Nihat Mala, Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun ile Altyapı Koordinatörü Ekrem Öztürk de yer aldı.

Genel Menajer Nihat Mala, Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şubesi olarak bu sezon yoğun bir tempoda olacaklarını belirterek, teknik ve idari kadro ile oyunculara başarı dileklerinde bulundu. Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Engin Altun da, Manisa’nın basketbol şehri olması noktasında sağlam temeller üzerine kurulmuş altyapının önemine değinerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün öncülüğünde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.