Manisalu judocu Zilan Ertem Dünya üçüncüsü oldu
Ümitler Dünya Şampiyonası’nda milli formayla mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un genç judocusu Zilan Ertem yine önemli bir başarıya imza attı. 40 kg’da Dünya 3.’sü olan Ertem, Manisa’ya madalyayla döndü.MANİSA (İGFA) - Dünya Judo Federasyonu IJF’nin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Dünya Şampiyonası, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna şehrinde yapıldı.
Bu önemli spor organizasyonunda Manisa Büyükşehir Belediyespor’un judocusu, Zilan Ertem de milli forma için mücadele etti.
Şampiyonada başarılı bir performans sergileyen Zilan Ertem, 40 kg’da Dünya 3.’sü oldu.
Manisa’ya madalyayla dönen genç yıldızı kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Güzgülü, “Genç sporcumuz Zilan Ertem, katıldığı turnuvalarda elde ettiği başarılarda adından sıkça söz ettiriyor. Bosna Hersek’te yapılan spor organizasyonunda da milli formamızla önemli bir derece etti. Başarılarıyla bizleri gururlandıran sporcumuzu yürekten kutluyorum” dedi.
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