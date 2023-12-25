Manisalı yüzücülerden İstanbul'da başarılı performans

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme takımı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yüzme Şampiyonası’nda başarılı bir performans sergiledi.MANİSA (İGFA) - Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Yıldız, Genç ve Açık Yüzme Şampiyonası 20-24 Aralık tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’u temsilen müsabakalara Kaan Koçan, Emirhan Eroğlu, Ayberk Nail Yavaş, Cemre Çimen, Deren Güler, Ekrem Kubilay Gürler ve Atakan Çınar da katıldı. Yeşil-beyazlı yüzücüler, elde ettikleri derecelerle önemli başarılara imza attılar.

Emirhan Eroğlu; 50 metre serbest kategorisi 16 yaş grubunda en iyi zamanını yüzerek erkekler Türkiye Şampiyonu, 100 metre serbest kategorisi 16 yaş grubunda ise en iyi zamanını yüzerek erkekler Türkiye ikincisi oldu.

Cemre Çimen; 50 metre serbest kategorisi 14 yaş grubunda en iyi zamanını yüzerek Türkiye ikincisi, 100 metre serbest kategorisi 14 yaş grubunda en iyi zamanını yüzerek Türkiye ikincisi oldu.

Atakan Çınar; 50 metre serbest kategorisi 13 yaş grubunda en iyi zamanını yüzerek Türkiye sekizincisi oldu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor erkek bayrak takımı da 4x100 metre serbest bayrak yarışında 17 yaş grubunda 3:36:99’luk derecesi ile en iyi zamanı elde etti.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yücel de, Manisa BBSK’lı yüzücüleri elde ettikleri başarılardan dolayı kutladı.