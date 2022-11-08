Manisalı yüzücülerden Bolu'da güven veren başarı

Manisa Büyükşehir Belediyespor, yüzme branşı altyapı sporcuları Bolu’da yapılan 11-12 yaş gelişim projesi grup müsabakasında yarıştı. Elif Borneday ve Selen Yürür, 11 yaş Türkiye finallerine, Atakan Çınar ve Irmak Toker de 12 yaş finallerine katılmaya hak kazanarak, yeşil beyazlı kulübü başarıyla temsil etti.MANİSA (İGFA) - Bolu’da yapılan 11-12 yaş gelişim projesi grup müsabakasında Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yüzücüleri de yarıştı.

Yarışlarda, yeşil beyazlı sporcular kulüplerini başarıyla temsil ederken, Elif Borneday ve Selen Yürür, 11 yaş Türkiye finallerine, Atakan Çınar ve Irmak Toker de 12 yaş finallerine katılmaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, genç sporcuları kutlayarak, “Kulübümüzün altyapısından yetişen sporcularımızın elde ettiği başarılar bizlere ayrı bir gurur veriyor. Bu anlamda Bolu’da yapılan yarışlarda güzel sonuçlar kazanan sporcularımızı kutluyorum” dedi.