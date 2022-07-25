Manisalı yüzücülerden başarılı performans

Manisa Büyükşehir Belediyespor (Manisa BBSK) yüzme takımı sporcuları, İstanbul’da düzenlenen Uzun Kulvar Yüzme Müsabakası ve Kısa Kulvar Müsabakalarında toplamda 22 best time yaparak başarılı bir performans sergiledi. Özlem Yetim 'genç bayanlar'da, Nehir Toker ise 'yaş' kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.MANİS (İGFA) - Türkiye Uzun Kulvar Yüzme Müsabakası ve Kısa Kulvar Milli Takım Müsabakaları, İstanbul’da Enka Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. İki etap halinde düzenlenen organizasyonda Manisa BBSK yüzme takımı antrenör Sinan Aktilav, sporcular Ayberk Nail Yavaş, Ege Deşat, Kaan Koçan, Emirhan Eroğlu, Nehir Toker, Özlem Yetim ile müsabakalara katıldı.

22 kez best time yapan yüzme takımı sporcuları, iki Türkiye Şampiyonluğu kazanırken; önemli başarılar elde etti.

Özlem Yetim, 50 metre sırtüstü kategorisinde Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonu olurken; Nehir Toker de 50 metre serbest kategoride kendi yaşında Türkiye Şampiyonu oldu. Yetim ayrıca Açıkyaş Türkiye ikincisi; 100 metre sırtüstü kendi yaşında Genç Bayanlar Türkiye üçüncüsü oldu.



Manisa Büyükşehir Belediyespor yüzme takımında bir Türkiye Şampiyonluğu da Nehir Toker’den geldi. Nehir Toker, 50 metre serbest kategoride kendi yaşında Türkiye

Şampiyonu olurken, Genç Bayanlar Türkiye ikincisi oldu.

'MİLLİ' SEÇMELERDE BARAJ AŞILDI

Yüzme takımı sporcuları Kısa Kulvar Milli Takım Müsabakalarında da başarılarını sürdürdü.

Özlem Yetim, 50 metre sırtüstü branşında Genç Bayanlar Türkiye birincisi, Açıkyaş Türkiye ikincisi olarak Avrupa Gençler Şampiyonası barajını geçti. 100 metre sırtüstü branşında

Genç Bayanlar ve Açıkyaş Bayanlarda birinci oldu. Nehir Toker de, 50 metre serbest branşında Genç Bayanlar birincisi, 100 metre serbest branşında Genç Bayanlar ikincisi,

Açıkyaş üçüncüsü, 50 metre sırtüstü branşında Genç Bayanlar ikincisi, Açıkyaş üçüncüsü oldu.



Yüzme Antrenörü Sinan Aktilav, Manisa BBSK takımı olarak organizasyonda başarı grafiğini arttırdıklarını belirterek, "Sporcular, 22 kez best time yaptılar. Bunun yanı sıra iki Türkiye Şampiyonluğu ve dereceler yaptık. Milli Takım Seçmesinde de sporcularımız istikrarını sürdürdü. Sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.