Manisalı Sultanlar yarı final kapısını araladı

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Play Off Çeyrek Final gruplarının ikinci maçında Mehmet Erdem Marmara Akademi Kadın Voleybol Takımıyla karşılaştı. Kıyasıya geçen mücadelede Yeşil Beyazlılar maçı 3-1’lik skorla kazanarak yarı final kapısını araladı.MANİSA (İGFA) -TVF Kadınlar 2. Lig temsilcimiz Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Kütahya’da düzenlenen Play Off Çeyrek Final müsabakalarının ikinci maçında Mehmet Erdem Marmara Akademi Kadın Voleybol Takımıyla karşılaştı.

Yarı finallere kalabilmek adına kıyasıya mücadele veren Yeşil Beyazlılar rakibi üzerinde kurduğu baskının meyvesini aldı. Kütahya Kapalı Spor Salonunda oynanan müsabakada Yeşil Beyazlılar birinci seti 25-19 kazanarak güzel bir başlangıç yaptı.

İkinci seti 25-14 kazanan Mehmet Erdem Marmara Akademi Kadın Voleybol Takımı durumu eşitledi. Üçüncü sette üstünlüğü eline alan Büyükşehrin Sultanları 27-25 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de üstünlüğünü koruyan Yeşil Beyazlılar seti 25-18 kazanarak müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.

Müsabakayı yakından takip ederek takımı yalnız bırakmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş, Mustafa Pekçetin ve Mustafa Yücel sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.

Büyükşehrin Sultanları Play Off Çeyrek Final guruplarının son maçını yarın saat 16:30’da MKE Ankaragücü ASTOR kadın Voleybol Takımıyla oynayacak.