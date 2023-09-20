Manisalı Sultanlar sezona hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inin 6. Grubunda yer alan ve ilk maçını 8 Ekim 2023 tarihinde Özel Gelişim Koleji yapacak olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı hazırlıklarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Bu sezon Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig’inde mücadele edecek olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

6. Grup’ta yer alan ve ilk maçını 8 Ekim 2023 tarihinde Özel Gelişim Koleji ile yapacak olan yeşil-beyazlı ekip genç ve yetenekli oyuncu kadrosuyla lige iddialı giriş yapmaya hazırlanıyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de sezon hazırlıklarını Tarık Almış Tesislerinde sürdüren takımın çalışmalarını takip etti.

İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyleyen takım kaptanı Sevinç Özgüler, “Hazırlıklarımızı günde çift antrenman yaparak yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Takım olarak güzel bir uyum yakaladık. 8 Ekim’deki ilk karşılaşmanın maç tempomuzu yeniden yakalayabilmemiz ve eksiklerimizi görebilmemiz adına önemli olduğunu düşünüyorum. Güçlü kadromuzla ligin ilk maçında Manisa’mızı başarıyla temsil etmek için elimizden gelenin fazlasını yapacağız” dedi.