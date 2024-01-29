Manisalı Sultanlar İzmir Büyükşehir'e set vermedi

Manisa Büyükşehir Belediyespor , Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.Liginin 19. hafta maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar 26-24, 25-13 ve 25-8’lik setler ile maçı kazandı: 3-0.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Liginde mücadele eden ve play-off’lara katılmayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 19.hafta maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde oynanan müsabakayı, Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyesi Metin Memiş de takip etti. Büyükşehir’in Sultanları maça, Sude Gönültaş, Göksu Göçmen, Simay Orgun, Selinay Akçin, Rabia Martinoviç Özşahan, Sevinç Özgüler ve Döndü Ulusoy ile başladı.

Maçın ilk setinde basit hatalar yapan Sultanlarımız bu seti 26-24 aldı. Yeşil beyazlılar ikinci sette hücum hattını iyi kullandı ve seti 25-13 aldı. Büyükşehirin sultanları maçın son setinde genç oyuncularına ağırlık verdi. Genç oyuncuların başarılı performansı ile bu seti de 25-8 kazanan yeşil-beyazlılar maçtan 3-0’lık net skorla galip ayrıldı. Ligdeki galibiyetlerine bir yenisini ekleyen sultanlarımızda, Sude 17, Göksu 16, Sevinç ise 10 sayı üretti. Maç sonunda BBSK Yönetim Kurulu üyesi Metin Memiş sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.

Maçı değerlendiren Baş Antrenör Caner Doğançay, “Play-off’lara katılmayı garantiledik. Ancak son haftalara gelmiş olsak da Lig maratonumuz da devam ediyor. Bu maçlarımızı da kayıpsız atlatmak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyespor karşısında ilk sette basit hatalar yaptık ve rakibimize çok sayı verdik. İkinci setten itibaren tecrübeli ve genç oyuncularımız toparlandı ve gösterdikleri performanslarla maçı kazandı. Tempomuzu elden bırakmadan emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. Takımımıza desteğini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e teşekkür ederiz” dedi.