Manisalı Sultanlar İstanbul'a hazırlanıyor

Kadınlar Voleybol 2.Ligi 6.Grupta zirvenin sahibi olan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 28 Ocak Pazar günü Saat: 19:00’da deplasmanda karşılaşacağı İzmir Büyükşehir Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) -Kadınlar Voleybol 2.Ligi. 6. Grupta liderliğini koruyan ve üst üste aldığı galibiyetlerle play-off’a katılmayı garantileyen Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 28 Ocak Pazar günü Saat: 19:00’da deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Bu maçın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren yeşil beyazlılar, Perşembe günü de Akhisar Belediyespor ile Tarık Almış Spor Tesisleri’nde Saat:18:30’da hazırlık maçı oynayacak. Geçtiğimiz haftayı ligde bay geçen Büyükşehir’in Sultanları 2 hazırlık maçı oynayarak play-off ateşini de yaktı.

Takımdaki moral ve motivasyonun çok iyi olduğunu belirten Baş Antrenör Caner Doğançay, “Ligde son 3 maçımıza çıkacağız. Play-off’a katılmayı garantilesek de bu maçlarımıza da galibiyet hedefi ile çıkacağız. Bay geçtiğimiz geçen hafta da 2 hazırlık maçı oynadık. Birlik ve beraberlik içerisinde genç ve tecrübeli isimlerimiz ile hem ligi galibiyetlerle kapatmak hem de play-off karşılaşmalarına en iyi şekilde başlamak istiyoruz” dedi.