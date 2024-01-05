Manisalı Sultanlar hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2.liginde grubunda liderlik koltuğunda yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı, ligin 16.haftasında deplasmanda oynayacağı Akhisargücü maçının hazırlıklarını Baş Antrenör Caner Doğançay yönetiminde tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2.Ligde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı 2024 yılının ilk maçında deplasmanda Akhisargücü ile karşı karşıya gelecek.

Ligdeki başarılı performansını sürdüren yeşil beyazlı ekip, hafta boyunca sürdürdüğü yoğun antrenmanlarını tamamladı. Baş Antrenör Caner Doğançay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, hücum ve savunma oyunları üzerine yapılan taktik uygulamaların ardından servis çalışmalarıyla son buldu. Deplasmandan galibiyetle dönmek isteyen yeşil beyazlı ekip, 7 Ocak Pazar günü Saat: 17:00’da Akhisargücü’ne konuk olacak. Manisa BBSK yönetim kurulu üyesi Metin Memiş de antrenmanları yakından takip ederek, oyuncuları yalnız bırakmıyor.

Takım kaptanı Sevinç Özgüler, “Birlik ve beraberlik içinde güzel bir uyum sağladık. Bunun getirmiş olduğu moral ve motivasyon ile çalışmalarımızı üstüne katarak artırıyoruz. Bunda Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün başta olmak üzere, kulüp yönetimimizin bize sağladığı imkanların ve göstermiş oldukları güleryüzün çok büyük payı var. Başarıyı kovalayan bir yapının içinde olmaktan dolayı da çok mutluyuz. Bu takım başarıyı hak ediyor. İnşallah Akhisargücü maçından da kayıpsız ayrılarak, yolumuza emin adımlara devam etmek istiyoruz” dedi.