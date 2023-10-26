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Manisalı Sultanlar 4'te 4 yaptı

SPOR 26.10.2023, 09:34
Manisalı Sultanlar 4'te 4 yaptı

TVF Kadınlar 2. Ligi’nde galibiyet serisini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı, evinde ağırladığı Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat Spor Kulübünü 3-0’lık skorla mağlup ederek, 4'te 4 yaptı.MANİSA (İGFA) - TVF Kadınlar 2.Lig’inde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı zaferlerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Namağlup galibiyet serisini sürdüren Yeşil Beyazlılar, evinde ağırladığı Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat Spor Kulübünü 3-0’lık skorla mağlup etti.

TVF Kadınlar 2. Ligi’ne fırtına gibi başlayan Büyükşehirin Sultanları Turgutlu Belediyesi Kültür Sanat Spor Kulübü karşılaşmasının ilk setinde 25-5, ikinci setinde 25-10, son setinde ise 25-14’lik skorla salondan galip ayrıldı.

Karşılaşmayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Memiş, Orhan Haşim Elmalı ve voleybol severler takip etti.

Maç sonunda Manisa BBSK Yönetim Kurulu Üyeleri sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek başarılar diledi.

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