Manisalı sporcular 8 madalya ile Manisa'ya döndü
1-5 mart tarihlerinde İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Urla İller arası Boks Turnuvası 30 ilden 230 sporcu katıldı. Manisa'dan Boks Turnuvasına katılan Aslan Spor Kulübü sporcuları Manisa'ya madalya ile döndü. 6 sporcu şampiyon olur iken 2 sporcu ise 3. oldu. Sporcular Manisa'nın gururu oldu.MANİSA (İGFA) - Aslan Spor Kulübü Başkanı ve Boks Antrenörü Yahya Aslan sporculardan beklediği bir başarı olduğunu söyledi. Yahya Aslan "İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu Urla İller arası Boks Turnuvasında Üst minikler kategorisin de
38 kg Büşra Aslan şampiyon, 44 kg Sevim Yeğit şampiyon, 54 kg Masal Ece Buruk şampiyon, 44 kg Toprak Özçevikel 3. oldu.
YILDIZLAR KATEGORİSİNDE İSE
54 kg Şükran Dümenoğlu şampiyon, 60 kg Samet Şahin şampiyon, 80 kg Hüseyin Haşemi şampiyon, 46 kg Eylem Ece Ünlü 3. oldu. Boks Antrenörümüz Ümit Atasoy hocamızla beraber sporcularımızı çalıştırmaya devam ediyoruz Ayrıca bizlere her zaman destek olan Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürümüz Yunus Öztürk'e teşekkür ederim" ifadelerini kullandı .
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|28
|75
|2. Fenerbahçe
|28
|73
|3. Trabzonspor
|28
|46
|4. Beşiktaş
|28
|46
|5. Kasımpasa
|28
|40
|6. Başakşehir
|28
|39
|7. Rizespor
|28
|39
|8. Antalyaspor
|28
|38
|9. Sivasspor
|28
|38
|10. A.Demirspor
|28
|35
|11. Kayserispor
|28
|35
|12. Samsunspor
|28
|33
|13. Alanyaspor
|28
|33
|14. Konyaspor
|28
|31
|15. Ankaragücü
|28
|30
|16. Hatayspor
|28
|29
|17. Karagümrük
|28
|29
|18. Gaziantep FK
|28
|29
|19. Pendikspor
|28
|26
|20. İstanbulspor
|28
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|25
|61
|2. Göztepe
|25
|52
|3. Kocaelispor
|25
|45
|4. Sakaryaspor
|25
|43
|5. Bodrumspor
|25
|42
|6. Bandırmaspor
|25
|40
|7. Ahlatçı Çorum FK
|25
|39
|8. Boluspor
|25
|39
|9. Gençlerbirliği
|25
|34
|10. Erzurumspor
|25
|31
|11. Keçiörengücü
|25
|31
|12. Ümraniye
|25
|30
|13. Manisa FK
|25
|28
|14. Adanaspor
|25
|26
|15. Şanlıurfaspor
|25
|24
|16. Tuzlaspor
|25
|24
|17. Altay
|25
|15
|18. Giresunspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|27
|63
|2. M.City
|27
|62
|3. Arsenal
|27
|61
|4. Aston Villa
|27
|55
|5. Tottenham
|26
|50
|6. M. United
|27
|44
|7. West Ham United
|27
|42
|8. Newcastle
|27
|40
|9. Brighton
|27
|39
|10. Wolves
|27
|38
|11. Chelsea
|26
|36
|12. Fulham
|27
|35
|13. Bournemouth
|26
|31
|14. Crystal Palace
|27
|28
|15. Brentford
|27
|26
|16. Everton
|27
|25
|17. Nottingham Forest
|27
|24
|18. Luton Town
|26
|20
|19. Burnley
|27
|13
|20. Sheffield United
|27
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|27
|66
|2. Girona
|27
|59
|3. Barcelona
|27
|58
|4. Atletico Madrid
|27
|55
|5. Athletic Bilbao
|27
|50
|6. Real Betis
|27
|42
|7. Real Sociedad
|27
|40
|8. Las Palmas
|27
|37
|9. Valencia
|26
|37
|10. Osasuna
|27
|36
|11. Getafe
|27
|35
|12. Villarreal
|27
|32
|13. Deportivo Alaves
|27
|29
|14. Sevilla
|27
|27
|15. Mallorca
|27
|27
|16. Rayo Vallecano
|27
|26
|17. Celta Vigo
|27
|24
|18. Cadiz
|27
|19
|19. Granada
|26
|14
|20. Almeria
|27
|9