Manisalı sporcular başarılı kulaçlarıyla 'yıldız' oldular

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nün başarılı sporcuları Nehir Toker ve Özlem Yetim başarılı performanslarıyla gözleri üzerine çekti. Yeşil-beyazlı kulüpte uzun yıllar kulaç atan iki sporcu birer yıldız olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.MANİSA (İGFA) - Uzun yıllardır Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde sportif faaliyetlerini yürüten, yüzme branşı sporcuları Nehir Toker ve Özlem Yetim, Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu.

Başarılı sporcuları konuk eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, sporcuları kutlayarak, yeni kulüplerinde başarılar diledi.

Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Branşı Antrenörü Sinan Aktılav da yer aldı. Yeşil-beyazlı kulüpten yıldız sporcuların çıkmasının kendilerini gururlandırdığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı,” Nehir Toker ve Özlem Yetim’in gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Her iki sporcumuzu, ailelerini ve onları yetiştiren değerli antrenörlerimize teşekkür ediyorum ”dedi. Uzun yıllardır Nehir Toker ve Özlem Yetim’in antrenörlüğünü yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Antrenörü Sinan Aktılav, “Sporcularımız yükselen başarılı form grafiği ile Fenerbahçe Spor Kulübü’ne transfer oldu. Yıldız sporcularımızın Olimpiyat sporcusu olma yolunda ilerleyeceklerine inanıyorum” dedi.