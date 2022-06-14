Manisalı sporcu Kastamonu'dan madalyayla döndü

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 3. kez düzenlenen İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu’na, Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Ahmet Bayram da katıldı. Bayram, bu yarışı da boş geçmedi ve genel klasmanda 3. olarak Manisa’ya madalyayla döndü.MANİSA (İGFA) - İstiklal Yolu Şerife Bacı Yarı Maratonu, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bu yıl 3. kez düzenlendi.

Maratonda Ahmet Bayram da Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele etti.

21 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan yeşil-beyazlı sporcu, ilerleyen yaşına karşı azmiyle önemli bir derece elde etti ve genel klasmanda 3. oldu.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, “Katıldığı her turnuvadan dereceyle dönen Ahmet Bayram bu yarışı da boş geçmedi. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.