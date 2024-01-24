Manisalı sporcu Karaçor Türkiye üçüncüsü

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Havalı Silahlar Federasyon Kupası müsabakalarında Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı sporcusu Eren Karaçor, Genç Erkekler Havalı Tüfek finalinde Türkiye üçüncüsü olarak organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.MANİSA (İGFA) - Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2023 faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Federasyon Kupası Mersin Erdemli Atış Poligonunda gerçekleştirildi.

Genç Erkekler Hava Tüfek Yarışmasında Mersin Dikeç Olimpik Atıcılık Spor Kulübü sporcusu Ahmet Kenan 616,8 puanla şampiyon olurken, Erzincan Gençlik Spor Kulübü sporcusu Galip Berat 615,6 puanla ikinci oldu. Manisa Büyükşehir Belediyespor sporcusu Eren Karaçor da 611,4 puanla üçüncü oldu ve organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Gökmen Aytaç, Mersin Erdemli’de düzenlenen organizasyonda Türkiye üçüncüsü olan Eren Karaçor’u tebrik etti.