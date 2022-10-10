Manisalı şampiyon atlet zirveyi kaptırmadı!

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda 21 kilometrelik parkuru 1 saat 18 dakika 21 saniyede tamamladı.MANİSA (İGFA) - 'Erciyes' temasıyla büyük bir katılımla ve 'Bir Maratondan Daha Fazlası' sloganı ile düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 21K, 10K ve halk koşusu olmak üzere üç kategoride koşuldu.

Isınma egzersizleri yapıldıktan sonra başlayan yarı maratonda, sporcular, Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi, Yıldızevler ve Anadolu Harikalar Diyarı rotasında ter döktü. Manisa Büyükşehir Belediyespor’un şampiyon atleti Ahmet Bayram, 1600 sporcunun katıldığı yarışta, 21 kilometrelik yarı maratonu 1 saat 18 dakika 21 saniyede tamamladı.

45-49 yaş grubunda şampiyonluğu göğüsleyen Ahmet Bayram, genel klasmanda 17’nci sırada yer aldı. Kendisine verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür eden Bayram, çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.