Manisalı 'Potanın Tarzanları' Bursa Tofaş'a hazırlanıyor

Manisa Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 2’nci hafta maçında Beşiktaş Emlakjet’i mağlup ederek ilk galibiyetini alan Potanın Tarzanları 15 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da deplasmanda oynayacağı Tofaş maçı hazırlıklarına başladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’ndeki (BSL) ilk sezonuna hızlı bir başlangıç yaptı.

İlk hafta maçında Pınar Karşıyaka’yı elinden kaçıran Manisa BBSK, ikinci hafta maçında ligin bir diğer köklü takımı Beşiktaş Emlakjet’i 73-66 mağlup ederek ilk galibiyetine imza attı.

15 Ekim Cumartesi günü saat 13.00’da Bursa’da Tofaş’a konuk olacak olan Potanın Tarzanları ilk olarak salonda kuvvet antrenmanı yaptı. Ardından parkeye çıkan yeşil-beyazlı oyuncular Başantrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde fundamental ve şut antrenmanı yaparak günü noktaladı.