Manisalı okçu Sevim Yıldır A Milli aday kadrosunda

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı okçusu Sevim Yıldır, 3 ayaktan oluşan 2023 A Milli Takım seçme Aday Sporcu Belirleme Yarışmalarında genel toplamda 282 puan elde ederek, 2023 A Milli Takım aday kadrosuna 2'nci sırada girdi.MANİSA (İGFA) - 2022 yılı açık hava sezonunda topladığı puanlarla en iyi 32 sporcu arasında yer alan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un başarılı okçusu Sevim Yıldır, 2023 A Milli Takım seçme yarışmalarında da başarılı sonuçlar elde etti.

2023 Milli takımlarında yer almaya aday 8 sporcunun belirlendiği 3 ayaktan oluşan A Milli Takım seçme yarışmalarında genel toplamda 282 puan elde eden Sevim Yıldır, Makaralı Yay Bayanlar kategorisinde 2023 A milli Takım aday kadrosuna 2'nci sıradan girmeye hak kazandı.

Sevim Yıldır'ı elde ettiği başarılı sonuçlar için tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kadayıfçılar, Yıldır'a Milli formayla da başarılarının devamını diledi.